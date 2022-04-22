Samanyolu Haber /Gündem / AKP Türkiye'yi bu hale getirdi! AKP’nin kalesinde ekmek izdihamı /22 Nisan 2022 12:18

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi! AKP’nin kalesinde ekmek izdihamı

İndirimli ekmek kuponu ile gündeme gelen AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşlar, ücretsiz ekmek almak için birbirini ezdi

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen dar gelirli vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek dağıtımında çekilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

İNSANLARI KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, paylaşımına, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek.” notunu düştü.
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