Samanyolu Haber /Gündem / AKP Türkiye'yi faizde açık ara dünya şampiyonu yaptı /20 Nisan 2025 09:36

AKP Türkiye'yi faizde açık ara dünya şampiyonu yaptı

AKP iktidarı, sık sık karşı olduğunu dile getirdiği faizde Türkiye’yi dünya lideri yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından döviz kurundaki artış başta olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler üzerine Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 3.5 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Bu oran zaten dünyada faizde üst sıralarda yer alan Türkiye’yi daha da yukarılara taşıdı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre 16 Nisan itibarıyla seçilmiş bazı ülkelerde uygulanan politika faizleri şöyle: ABD 4.50, Euro Bölgesi 2.65, İngiltere 4.50, Güney Kore 2.75, Brezilya 14.25, Hindistan 6.25, Polonya 5.75, Güney Afrika 7.50.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna ile savaştaki Rusya’da bile faiz oranı yüzde 21. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de Türkiye’de politika faizi yüzde 44’tü. Her fırsatta faize karşı olduğunu dile getiren AKP iktidarında ise faiz 2002’nin de üzerine çıktı. AKP iktidarında en düşük faiz oranı yüzde 4.50 ile 2013 yılında kaydedildi. AKP döneminde en yüksek faiz oranı ise yüzde 50’yle Mart 2024 ile Kasım 2024 arasında uygulandı. Öte yandan yılın ilk üç ayında bütçedeki faiz gideri 464 milyar liraya ulaştı.
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