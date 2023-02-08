AKP Twitter'ı kısıtladı, Gökçek engeli aşmak için VPN paylaştı

Türkiye'deki internet kullanıcıları sosyal medya platformu Twitter'a erişimde sorun yaşıyor. Saat 16.06'dan itibaren birçok problem bildirimi yapıldı.







Sosyal medya kullanıcıları depremzedelerin yardım ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşımları Twitter'dan yaptığını hatırlatarak tepki gösterdi. Kullanıcılar ise VPN kullanarak Twitter'a erişim sağladıklarını paylaşıyor.





O isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek.





Gökçek, erişim sorununun ardından Twitter hesabından arka arkaya VPN paylaşımda bulundu.





Gökçek, kısıtlamanın iktidar tarafından yapıldığının ortaya çıkmasından hemen sonra, yaptığı paylaşımı sildi.















