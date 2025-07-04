Samanyolu Haber /Politika / AKP Ülkeyi satmaya tam gaz devam ediyor /04 Temmuz 2025 14:31

AKP Ülkeyi satmaya tam gaz devam ediyor

AKP, kamu mallarını haraç mezat satmaya devam ediyor. İlk 6 ayda 8,5 milyar liralık satış gerçekleşti.

SHABER3.COM

AKP iktidarının kamu varlıklarını haraç mezat elden çıkarma geleneği, 2025 yılında da sürdürüldü. 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 döneminde kamu taşınmazı satışından elde edilen gelirin, 2002-2025 döneminin en yüksek tutarı olduğu öğrenildi. Ocak-Haziran 2025 döneminde kamu taşınmazı satışından toplam 8 milyar 422 milyon 630 bin 320 TL gelir elde edildi.

BirGün gazetesin'de yer alan habere göre, 2025’in henüz ilk yarısında 8,4 milyar TL olan kamu taşınmazı satışından elde edilen toplam gelir, 2002-2024 döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 12 milyon 56 bin TL

2007: 1 milyar 137 milyon 243 bin TL

2012: 564 milyon 645 bin TL

2017: 343 milyon 279 bin TL

2022: 7 milyar 597 milyon 244 bin TL

2023: 3 milyar 914 milyon 583 bin TL

2024: 4 milyar 97 milyon 308 bin TL


PARA EDECEK NE VARSA SATTILAR

Ocak-Haziran 2025 döneminde satışı gerçekleştirilen bazı taşınmazlar şöyle:

Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ağrı’da bir taşınmaz.
Aydın Kuşadası’nda Maliye arazisi.
İstanbul Şile’de Maliye’ye ait iki arazi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara Yenimahalle’deki iki taşınmaz.
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