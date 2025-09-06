Samanyolu Haber /Gündem / AKP utanç rekorlarına doymuyor /06 Eylül 2025 11:12

AKP utanç rekorlarına doymuyor

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen ay artıyor. 1 Eylül 2025 itibarıyla cezaevinde bulunan kişi sayısı 419 bini aştı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Eylül 2025 tarihli verilerine göre cezaevlerinde 356 bin 710 hükümlü ve 62 bin 484 tutuklu olmak üzere toplam 419 bin 194 kişi bulunuyor. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Ağustos ayında 413 bin olan cezaevi nüfusu, bir ayda 6 bin artarak 419 bine yükseldi. Bu artış, cezaevlerindeki yoğunluğun her geçen ay daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Çocuk mahkûmlar dikkat çekiyor

Cezaevinde bulunanların arasında 5 bin çocuk da yer alıyor.

Hükümlü çocuk: 1.270

Tutuklu çocuk: 3.323

Ayrıca cezaevlerindeki kadın mahkûm sayısı 19 bine yaklaştı.

100 bin kişiden 490’ı cezaevinde

Siyasal iktisatçı İnan Mutlu’nun paylaştığı verilere göre:

“2009’da cezaevinde 163 bin kişi vardı; her 100 bin kişiden 163’ü içerideydi.

2025’te cezaevi nüfusu 419 bine çıktı; her 100 bin kişiden 490’ı cezaevinde bulunuyor.
