AKP uyanıklığının böylesi: Hazine arsa hibe etti, belediye SGK'ya verip borcunu ödedi

Gerçek Gündem'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP’li belediyeler için “silkeleyin” talimatıyla başlayan haciz furyası, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Haciz uygulamalarının yalnızca muhalefet belediyelerini hedef alması, iktidarın çifte standart uyguladığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.





Bu sırada AKP’li Menemen Belediyesi’ne yapılan 4,4 milyon metrekarelik arazi hibesi dikkat çekti. Araziler İzmir’in hızla gelişen Yeşilpınar ve Doğa mahallelerinde bulunuyor. Özellikle Yeşilpınar’da bulunan 3 milyon 42 bin metrekarelik arazi, askeri atış alanı niteliği taşıyor. Ancak Menemen Belediyesi, aldığı bu arazileri borçlarını ödemek için tekrar hazineye devretti.





İmamoğlu SGK haczine yanıtı Kent Lokantası'ndan verdi: Gel vatandaşı silkele de görelim bakalım İmamoğlu SGK haczine yanıtı Kent Lokantası'ndan verdi: Gel vatandaşı silkele de görelim bakalım





BORÇ BATAĞINDA BİR BELEDİYE

İzmir’in tek AKP’li ilçesi olan Menemen, seçim öncesinde imzalanan tartışmalı ihaleler ve siyasi kadrolaşmalar nedeniyle mali darboğazda. 2023 yılında ihalelerde yüzde 9 bin 400 oranında artış yaşandı. 2022 yılında 36 milyon 387 bin liralık ihale gerçekleştiren belediye, bu rakamı 2023’te 3 milyar 472 milyon liraya çıkardı. Ayrıca, seçim öncesinde yüzlerce personel işe alınırken, seçim sonrası aynı şekilde toplu işten çıkarmalar yaşandı. Belediyenin SGK borcunun ise 683 milyon lira olduğu belirtildi.







