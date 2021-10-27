AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaş partisine sert tepki göstererek teşkilatlarının durumunu gözler önüne serdi. Çok konuşulacak iddialarda bulunan AK Parti üyesi, "Her türlü kullanılıyor parti; gerek nam salmak için, gerek müşteri toplamak için, gerekse sağa sola askıntılık yapabilmek için, gerekse azarlayabilmek için" dedi. AK Parti yöneticilerine de seslenen vatandaş, "Durum çok vahim. Bu teşkilatlarla kesinlikle 2023 seçimlerinde bir şeyler elde edemeyiz, bir adım öteye gidemeyiz" ifadelerini kullandı.





'KENDİ CEPLERİNİ DOLDURUYORLAR'

AK Parti teşkilatlarının yolsuzluklarla ve usulsüzlüklerle dolu olduğunu iddia eden vatandaş, "Dava adamı olmak bu değil, kendi cebini doldurmak değil" ifadelerini kullanarak şu sözleri söyledi:





Kendi işlerini düzene sokuyor, kendi işlerini raya koyuyor, kendi ceplerini dolduruyor. Dava adamı olmak bu değil, kendi cebini doldurmak değil. Şikayetlerimizi nereye göndersek 'Tamam, tamam' denilerek geri çevriliyoruz, bir şekilde oyalanıyoruz.





'SAĞA SOLA ASKINTILIK YAPMAK İÇİN PARTİYİ KULLANIYORLAR'

Ayrıca AK Parti'nin her türlü şahsi çıkar için kullanıldığını dile getiren vatandaş, şu skandal iddiaları öne sürdü:





Her türlü kullanılıyor parti; gerek nam salmak için, gerek müşteri toplamak için, gerekse sağa sola askıntılık yapabilmek için, gerekse azarlayabilmek için. Benim partim kullanılıyor.





'2023 SEÇİMLERİNDE BİR ŞEYLER ELDE EDEMEYİZ'

Partisinin durumunun çok kötü olduğunu ifade eden vatandaş, yöneticilere "Kendinize gelin, kendinize!" sözleriyle tepki gösterdi:





Durum çok vahim. Bu teşkilatlarla kesinlikle 2023 seçimlerinde bir şeyler elde edemeyiz, bir adım öteye gidemeyiz. Teşkilat başkanları da aynı, il başkanları da aynı, bilmem kimleri aynı; kendinize gelin, kendinize!





'ÖYLE PİSLİKLER DÖNÜYOR Kİ UTANIYORUM'

AK Parti teşkilatlarının kamu içinde kadrolaşma çalışmalarına da değinen vatandaş, "Madem kadrolaşıyoruz, bari adamakıllı kadrolaşalım" diyerek tepkisini sürdürdü:





(Vatandaş) Partinin önünden geçmek istemiyor. Gerçekten işe ihtiyacı olan insanları ötelediler; nerede lüzumsuz, nerede keyfi iş arayan insanlar var onlarla doldurdular. Madem kadrolaşıyoruz, bari adamakıllı kadrolaşalım. Öyle pislikler dönüyor ki ben utanıyorum."