Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti /14 Aralık 2021 12:07

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

Medyali TV'nin yaptığı sokak röportajında AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti. İktidarın ekonomiyi düzeltemeyeceğini söyleyen vatandaş, "Oy verdiğime çok pişmanım" dedi.

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Medyali TV, İstanbul Bakırköy'de vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlara, "Doların yükselişi için ne düşünüyorsunuz, ekonomiden memnun musunuz?" soruları soruldu. Gelen yanıtlardan biri dikkat çekti.

"BİN PİŞMANIM"

AKP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaş, bundan pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Emekli maaşıyla geçinemediğini kaydeden vatandaş, "Bin pişmanım üye olduğuma, yıllardır Ak Parti üyesiyim ama artık bitti, herkes aklını başına alsın, bir kere değil on kere düşünsün öyle oy kullansın." dedi.

"Emekliyim, aldığım 2 bin 600 lira maaş. Bu nasıl bir adalet? Kimin yanında bu... Yandaşlarının. Bir garibana dön de bak, emekliye bak" diyen vatandaş, artık İYİ Parti lideri Meral Akşener'i desteklediğini söyledi.

"63 YAŞINDAN SONRA ÇALIŞMAYA GELDİM"

Vatandaş, "Ok yaydan çıktı. Dolar, ekmek çıktı. Geçinmekte zorlanıyorum. Bir iş için geldim. 63 yaşından sonra çalışmaya geldim. Bir de bypass oldum. Yazık, Türkiye'ye yazık. Hissettiğim şey yokluk." ifadelerini kullandı.

Vatandaş, 20 senedir AKP'ye oy verdiğini ancak artık oy vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

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