AKP, uyuşturucu kullanımına yönelik verileri saklıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP hükümetinin uyuşturucu kullanımına ilişkin verileri bilinçli bir şekilde gizlediğini savundu. 'ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı'na yapılan başvuruların son bir yılda yüzde 24 oranında arttığına işaret eden CHP’li Emir, “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilk kez 2019 yılında faaliyet raporu açıklamıştı. O tarihten bu yana kurul, faaliyet raporu açıklamıyor. İktidar, özellikle uyuşturucu kullanımına yönelik verileri gizliyor” diye konuştu.





MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI





Aynı zamanda doktor olan Milletvekili Emir, uyuşturucu verilerinin açıklanmamasını TBMM gündemine de taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun faaliyetlerine dikkat çekti.





‘UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE YÜRÜTÜLMÜYOR’





Birgün'ün haberine göre CHP’li Emir’in önergesinde özetle şunlar kaydedildi:





“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilk kez 2018 yılına ilişkin bir faaliyet raporu yayınlamıştı. Rapora göre, 2015 yılında 160 bin 29 kişi uyuşturucu tedavisi için başvururken bu rakamın üç yılda 273 bin 777’ye çıktığı görülmüştü. Kurul, bu tarihten sonra faaliyet raporu yayınlamayı durdurdu. Sadece ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele ve Destek Hattı’na yapılan başvurular bile uyuşturucu kullanımının ne kadar arttığını gösteriyor. Hattın açıldığı 1 Temmuz 2015 tarihinden 31 Aralık 2020’ye kadar başvuran sayısı toplam 287 bin 301’i bulurken bu sayı, bir yılda yüzde 24 artarak, 2021 yılında 358 bin 627’ye ulaştı. Sadece bu kurulun bile veri açıklamayı bırakmış olması, Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin yeterince yürütülmediğini gösteriyor.”





Emir’in, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde ise şu sorular yer aldı:





“•Son 5 yılda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişi sayısı kaçtır, yıllara göre dağılımı nedir?





•AMATEM’lere son 5 yılda kaç kişi başvurmuştur? Bu başvuruların yıllara göre dağılımı nedir?





•Son 5 yılda kaç kişi hastanelere uyuşturucu tedavisi için başvuruda bulunmuştur?





•SGK, son 5 yılda uyuşturucu tedavisi için ne kadar harcama yapmıştır? Bu harcamanın yıllara göre dağılımı nedir?”