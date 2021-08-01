Samanyolu Haber /Gündem / AKP vatandaşı muhbir yaptı: Suç ihbarında yoğun artış /01 Ağustos 2021 10:12

AKP vatandaşı muhbir yaptı: Suç ihbarında yoğun artış

Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına ait verilerine göre suç ihbarındaki artış dikkat çekti. 2019’da 176 bin ihbar yapılırken 2020’de bu sayı 200 bini geçti.

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Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait "Adli İstatistikleri" açıkladı. 352 sayfalık raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. 2020 adalet istatistiklerine göre geçen yıl 1 milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkûm oldu. ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamında ise 2 bin 897 mahkûmiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi.

Geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısındaki artış da dikkat çekti. 2018'de 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019'de 176 bin 380 ihbar, 2020'de ise 200 bin 288 ihbar yapıldı. 2020 yılında gelen ihbarların 141 bin 986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622 ihbar ise ciddi görülerek soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74,5'i soruşturmaya değer görülmedi.

Geçen yıl savcılıkların soruşturma dosya sayısı 8 milyon 995 bin 141 oldu. Bu sayının 4 milyon 978 bin 662'si 2019'dan devrilen dosyalar olurken, 4 milyon 16 bin 479'u ise yeni açıldı. 2013'te toplam soruşturma sayısı ise yalnızca 6 milyon 716 bin 800 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı yıllar içinde sürekli artış gösterdi. Faili meçhul dosyalardan arındırılmış soruşturma sayısı ise 4 milyon 769 bin 40 oldu. Yani, 2020'deki 4 milyon 226 bin 101 soruşturma dosyası çözülemediği için faili meçhul kaldı. Bu dosyalardan yalnızca 7 bin 238'inin faili bulunurken, 634 bin 438 faili meçhul dosyada takipsizlik kararı verildi. 2013 yılındaki faili meçhul dosya sayısı 3 milyon 385 bin 775'ti. Hâkim ve savcı sayısı yıllara göre sürekli artış göstermesine karşın bir soruşturmaya bakma süreleri sürekli arttı. 2013'te bir soruşturma 373 günde sonuçlandırılırken, 2020'ye gelindiğinde bu sayı 473'e çıktı.

13 MİLYON YURTTAŞ ŞÜPHELİ

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki soruşturma dosyalarında yer alan şüpheli sayıları 2013-2020 arasında artış gösterdi. 2013'te 9,3 milyon şüpheli varken, 2020'de bu sayı 13 milyona yükseldi. Geçen yıl şüpheli olanların yüzde 84,9'unu (7 milyon 535 bin 769) erkekler, yüzde 15,1'ini (1 milyon 336 bin 427) kadınlar oluşturdu.
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