Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve CHP arayı kapattı, MHP baraj altında kaldı /04 Ekim 2021 13:20

AKP ve CHP arayı kapattı, MHP baraj altında kaldı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

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İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.

“Bu Pazar Bir Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yanıtları şu şekilde oldu:

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları MerkeziCopyright: Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi
Ankette, “Bu Pazar Bir Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Olursa Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

%33,8’i “Recep Tayyip Erdoğan”,
%14’ü “Partimin Gösterdiği Aday Kimse Ona Oy Veririm”,
%13,3’ü “Kemal Kılıçdaroğlu”,
%8,1’i “Kararsızım”,
%7,7’si “Oy Kullanmayacağım”,
%5,9’u “Selahattin Demirtaş”,
%5,3’ü “Ekrem İmamoğlu”,
%4,8’i “Meral Akşener”,
%4,1’i “Mansur Yavaş”
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