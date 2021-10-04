AKP ve CHP arayı kapattı, MHP baraj altında kaldı

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.
“Bu Pazar Bir Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yanıtları şu şekilde oldu:
grafik
Sosyo Politik Saha Araştırmaları MerkeziCopyright: Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi
Ankette, “Bu Pazar Bir Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Olursa Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:
%33,8’i “Recep Tayyip Erdoğan”,
%14’ü “Partimin Gösterdiği Aday Kimse Ona Oy Veririm”,
%13,3’ü “Kemal Kılıçdaroğlu”,
%8,1’i “Kararsızım”,
%7,7’si “Oy Kullanmayacağım”,
%5,9’u “Selahattin Demirtaş”,
%5,3’ü “Ekrem İmamoğlu”,
%4,8’i “Meral Akşener”,
%4,1’i “Mansur Yavaş”