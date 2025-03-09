AKP ve CHP'nin oyları düştü, üçüncü sıradaki parti değişti

ORC Araştırma, 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 390 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.





Seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.





Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 29,3 ile birinci parti olarak öne çıktı.





AKP ise yüzde 28.9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.





MHP yüzde 8.3 oy alırken, DEM Parti'ye destek verenlerin oranı yüzde 7.8 olarak ölçüldü. DEM Parti’nin anketlerdeki üçüncülüğünün yerini MHP almış durumda.





Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:





Zafer Partisi yüzde 5,0





YRP yüzde 4,9





İYİ Parti yüzde 4,5





Gelecek Partisi yüzde 2,2





BBP yüzde 1,9





YMP yüzde 1,6





TİP yüzde 1,5





A Parti yüzde 1,3





DEVA yüzde 1,2





Diğer yüzde 1,6