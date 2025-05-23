Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve Erdoğan'a 4 farklı ankette de soğuk duş /23 Mayıs 2025 00:48

AKP ve Erdoğan'a 4 farklı ankette de soğuk duş

AKP'nin 2023 genel seçimlerinden sonra oy oranında yaşadığı erime devam ediyor. Son anketler, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez ikinci parti olan AKP'nin, derinleşen ekonomik sorunlar ve İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmaların ardından daha sert bir şekilde oy kaybetmeye başladığını gözler önüne seriyor. HBS Araştırma'nın düzenlediği son anket ise farkın ciddi şekilde açıldığını gösterdi.

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HalkTV'de yer alan habere göre AKP, 2023 genel seçimlerini kaznamasının ardından ekonominin verilen vaatlerin tersine daha da kötüleşmesiyle oy oranında düşüş yaşamaya başlamıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yaşanan oy kaybıyla birlikte tarihinde ilk kez bir seçimi ikinci parti olarak bitirdi.

Yerel seçimlerde başta Adıyaman, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bursa, Denizli gibi güçlü olduğu illeri kaybeden AKP, bu belediyelerin çoğunu CHP'ye kaptırdı.

SON ANKET, ERİMENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

HBS Araştırma Şirketi tarafından 3 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlediği anket, AKP'deki erimenin hangi boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

4 Farklı anket sonucu paylaşan HBS, ilk anketinde katılımcılara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı, "Olası bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki olasılıklar olur ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılan katılımcıların "yüzde 51.7'i" Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.3'ü ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise "yüzde 8" olarak çıktı

MANSUR YAVAŞ DA FARK ATTI

İmamoğlu için sorulan soru, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de soruldu.

İmamoğlu'na benzer şekilde ankete katılanların "yüzde 51.4'ü" Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtirken, Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 39.2'de" kaldı. "Karasızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.4 çıktı.

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNDE DE FARK AÇILIYOR

HBS Araştırma Şirketi tarafından Ankara ve İstanbul özelinde yapılan bir diğer ankette ise katılımcılara "Bu pazar günü Milletvekilliği seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

İstanbul'da ankete katılan katılımcıların "yüzde 36.7'sı" CHP'ye oy vereceğini belirtirken, AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 28.2'de" kaldı.
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