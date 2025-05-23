AKP ve Erdoğan'a 4 farklı ankette de soğuk duş

Yerel seçimlerde başta Adıyaman, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bursa, Denizli gibi güçlü olduğu illeri kaybeden AKP, bu belediyelerin çoğunu CHP'ye kaptırdı.
SON ANKET, ERİMENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
HBS Araştırma Şirketi tarafından 3 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlediği anket, AKP'deki erimenin hangi boyutta olduğunu gözler önüne serdi.
4 Farklı anket sonucu paylaşan HBS, ilk anketinde katılımcılara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı, "Olası bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki olasılıklar olur ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ankete katılan katılımcıların "yüzde 51.7'i" Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.3'ü ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise "yüzde 8" olarak çıktı
MANSUR YAVAŞ DA FARK ATTI
İmamoğlu için sorulan soru, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de soruldu.
İmamoğlu'na benzer şekilde ankete katılanların "yüzde 51.4'ü" Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtirken, Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 39.2'de" kaldı. "Karasızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.4 çıktı.
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNDE DE FARK AÇILIYOR
HBS Araştırma Şirketi tarafından Ankara ve İstanbul özelinde yapılan bir diğer ankette ise katılımcılara "Bu pazar günü Milletvekilliği seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.
İstanbul'da ankete katılan katılımcıların "yüzde 36.7'sı" CHP'ye oy vereceğini belirtirken, AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 28.2'de" kaldı.