AKP ve Falyalı ilişkisini gündeme getiren gazeteciye ölüm tehdidi

“Halil Falyalı Yaşıyor” yazı dizisi nedeniyle telefonla aranarak ölümle tehdit edildiğini belirten Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın, ‘gereğini yapmak’ üzere Kıbrıs’a 3 kişinin gönderildiğini duyurdu.





Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Ayşemden Akın, yürüttüğü gazetecilik faaliyeti kapsamında yayımladığı “Halil Falyalı Yaşıyor” yazı dizisi nedeniyle telefonla aranarak ölümle tehdit edildi. Tehdit içeren ses kaydını polise teslim eden Akın’ın güvenliğinin sağlanması yetkililere çağrıda bulundu.





Gazeteci Ayşemden Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bilgileri paylaştı:





“Kamuoyunun Dikkatine!





Dün akşam saatlerinde, Türkiye hattı kullanan bir numaradan arandım. Telefondaki kadın, beni “korumak istediğini” söyleyerek ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisine derhal son vermemi, aksi halde öldürüleceğimi belirtti. İddiasına göre, 3-4 gündür adaya beni izlemek ve “gereğini yapmak” üzere 3 kişi gönderilmiş.





Sorduğum sorulara verdiği yanıtlar çelişkiliydi, bu nedenle tehdidi ciddiye almıyor gibi görünsem de, 27 dakikalık görüşmenin ses kaydını az önce polise teslim ederek resmi şikayetimi yaptım. Emniyet birimleri gerekenin yapılacağını ve tarafıma bilgi verileceğini bildirdi.





Basın özgürlüğünü ve kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını hedef alan bu tehditler karşısında geri adım atmayacağımı kamuoyuna ilan ederim.





Bilginize.”





NE OLMUŞTU?





Gazeteci Akın, Halil Falyalı’nın finans müdür olduğu ifade edilen ve Hollanda’da bulunan Cemil Önal ile gerçekleştirdiği röportajlar kapsamında, “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı bir yazı dizisiyle bir süredir devlet – mafya ilişkisini ifşa eden yayınlar yapıyordu.





Bugün Kıbrıs gazetesinde 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde yayımlanan söyleşide Önal, Türkiye’den bazı bürokratlar ve siyasetçiler ile bazı yakınlarının Falyalı ile yakın ilişki kurduğunu öne sürdü.





Önal, hakkındaki Türkiye merkezli suç örgütü davası devam eden Falyalı’nın, yaşarken çeşitli şantaj kasetleri hazırladığını ve Ankara’daki bazı yetkililerin bu kasetlerin elde edilmesi için çaba sarf ettiğini iddia etti.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de iddiaları gündeme getirmiş Halil Falyalı’dan 20 milyon dolar rüşvet aldığı belirtilen eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da iddiaları yalanlamıştı.



