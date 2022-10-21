AKP ve İYİ Parti arasında şimdi de RTÜK gerginliği

"Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık"

AK Parti kontenjanından RTÜK üyesi olan Taha Yücel bu görevinden ayrılmasından sonra bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti’ye geri döndü. Böylece Meclis aritmetiği gereği yeni üyenin İYİ Parti'ye geçmesi gerekiyordu.Ancak uzun süre geçmesine rağmen seçim süreci başlatılmadı. CHP ve ardından Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından üye seçim hakkı tekrar iktidar partisine geçti. RTÜK başkanı da meclise yazı göndererek seçim sürecini başlattı.Ancak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etmesi hesapları bir kez daha değiştirdi. Son aritmetikle birlikte RTÜK üyelik hakkı tekrar İYİ partiye geçti.Fakıbaba'nın istifası Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra resmileşecek. İYİ Parti, AK Parti'nin RTÜK üyeliği için istifanın resmileşmeden seçim yapmaya çalışarak kendi haklarını 'gasp etmeye' çalışmakla suçluyor.RTÜK üyeliği tartışması bugün Meclis'te yapılan görüşmelere de yansıdı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, RTÜK üyeliği hakkının siyasi manevralarla gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, "Bir oldubittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün RTÜK üyeliği seçimi yapacaktınız, bu seçimin bugün yapılmasının başka türlü mahzurları da beraberinde getireceğini görerek frene bastınız." dedi.RTÜK üyeliği seçimi konusunda "hile" olduğunu iddia eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:"RTÜK Başkanı'nın bu hilenin bir parçası olması, Meclis Başkanı'nın bu hileye bulaşması ve dahil olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu hileden kendisine siyasi fayda çıkarmaya çalışması bu milletin itibarına zarar veriyor. Bir RTÜK üyeliği için Mecliste bu tartışmaların yapılması size yakışmıyor. Elinizde hangi yetki eksik? Bir RTÜK üyeliği sizin bir şey kaybetmenize mi neden olacak? Adalet istiyoruz. Sizde RTÜK üyesi var; CHP'de, HDP'de, MHP'de var. Hakkımız olan bir üyeliği bize vermemek suretiyle aslında kendi alnınıza kara leke sürüyorsunuz. Bundan vazgeçin."CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "RTÜK üyeliği konusunda bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar, bugün seçim yapamadılar, salı günü bir kaçak seçim yapacaklar. 'Erdemliler Hareketi' diye yola çıkıldı, siyasi yankesiciliğe tenezzül ediliyor." ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "siyasi yankesicilik" ifadesinin şık olmadığını belirterek, Özel'e bu sözünü iade ettiğini söyledi.Turan, "Biz bugün RTÜK üyeliği seçimini yapacaktık ama 'Bir kanunumuz var, kanunun olduğu bir ortamda araya başka bir işlem koymayalım.' dedik, koymadık. Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık." dedi.Turan, rutin bir işlemin, bir senaryonun parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, "RTÜK meselesi kendi kanunu içinde yürüyor. Mevzuat neyse yerine getirilecek. Bunu senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Buradan bir atraksiyon yaratıp AK Parti'yi itham, izam etmek yanlış." diye konuştu.Dokuz üyeli RTÜK yönetiminde AK Parti kontenjanından 4, CHP kontenjanından 2, HDP ve MHP kontenjanından seçilen birer üye bulunuyor.