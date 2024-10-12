Samanyolu Haber /Politika / AKP ve kabinede değişim... Hangi bakanlar değişecek? /12 Ekim 2024 18:00

AKP ve kabinede değişim... Hangi bakanlar değişecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'de beklenen değişim sürecine ilişkin ilk kez bu kadar net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan dönüşü yaptığı açıklamada "Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

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31 Mart seçimleri sonrası AKP'de 'değişim' sinyalleri verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin çeşitli açıklamalarında 'yenilenme' mesajı vermişti. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan’daki temasları sonrası Türkiye'ye dönüşünde soruları yanıtladı.

Parti programlarının sürekli olarak değişime tabi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir.

Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.
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