Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP 'Andımız' çatlağını görmezden geldi /20 Mart 2021 10:50

AKP ve MHP 'Andımız' çatlağını görmezden geldi

MHP'nin 'Andımız' ısrarı AKP için geçerli olmadı. İki parti Andımız konusunda bir birine zıt bir duruş sergilerken, kulis bilgilerine göre MHP, AKP'nin tavrını 'parti içi mesele' olarak yorumluyor.

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AKP ve MHP 'Andımız' tartışmasındaki zıt duruşlarını görmezden gelme kararı aldı. İddialara göre durumu değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Her ne kadar iki parti ittifak çatısı altında bir arada bulunsa da aslında parti tüzüğü, programı açısından iki farklı parti" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden genel başkan seçildiği 13. Olağan Kurultayı’nda yaptığı Andımız çıkışının hemen ardından İstiklal Marşı’nı “ant” olarak tanımlaması, kulislerde, “Cumhur İttifakı’nda Andımız çatlağı” yorumlarına da neden oldu.

Ancak MHP kanadı, “bu durumun iki parti arasında bir çatlak oluşturmadığını” vurguluyor. MHP’nin 'Andımız' ile ilgili tavrını Genel Başkan Bahçeli’nin hem kurultay öncesinde hem de kurultayda yaptığı değerlendirmelerle altını kalın çizgilerle çizdiğine dikkat çekilirken, partide, “AKP ve MHP, Cumhur İttifakı’nda, Türkiye’nin bekası için yan yana bulunan ve bu noktada içlerinde uzlaşı barındıran bir yapıyı temsil ediyor. Erdoğan’ın değerlendirmeleri de ittifak için bir risk taşımaz. Çünkü Cumhurbaşkanı da MHP’nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu biliyor. Ayrıca her ne kadar iki parti ittifak çatısı altında bir arada bulunsa da aslında parti tüzüğü, programı açısından iki farklı parti. Elbette bu noktada görüş ayrılıkları olabilir. Ama ittifakın ana çatısını görüş ayrılıkları değil, ortaklıklar ve Türkiye’nin geleceği, bekası belirler” değerlendirmesi yapılıyor. MHP’nin bu nedenle Andımız kararına ilişkin iktidar cephesinden gelen açıklamaların “parti içi bir mesele olarak değerlendirilmesi” gerektiğine işaret ediliyor. 

"MHP GERİ ADIM ATMAZ"

Andımız ile ilgili AKP’de de “MHP, Andımız ile ilgili geri adım atmaz” değerlendirmesi yapılıyor. Ancak burada AKP’nin “parti politikası” örnek olarak gösteriliyor. AKP’nin “partide tüm yurttaşları kapsayacak bir parti olmak istediği, bu nedenle bugüne kadar HDP’den başka kendisine seçenek bırakılmayan Kürt kökenli seçmene de AKP’nin politikalarının iyi anlatılması gerektiğine” işaret ediliyor. AKP’nin, 2023’e giderken tavrının da “MHP’nin dile getirdiği gibi Türkiye’nin geleceği ve bekası için bir, parti içi siyaset anlamında iki ayrı parti vurgusunun olduğu” belirtiliyor. Bu nedenle her iki partinin de “inandığı doğruları istediği şekilde söyleyebileceğine, ittifakın bu amaçla kurulduğu” vurgulanıyor.
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