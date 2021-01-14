Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP milletvekilleri sağlıkçı kontenjanından aşı oldu /14 Ocak 2021 14:39

AKP ve MHP milletvekilleri sağlıkçı kontenjanından aşı oldu

Covid-19 aşısında ilk grupta yer alan sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

SHABER3.COM


AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin de sağlıkçı kontenjanından aşılarını yaptırdı. 

MHP Gaziantep Milletvekili anestezi uzmanı Ali Muhittin Taşdoğan da sağlıkçı kontenjanından aşı yaptıran vekillerden oldu.

Eczacı olan Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin, aşılarını oldu. Gültekin, aşı olduktan sonra Twitter’dan “Aşımı oldum. CoronaVac aşısına, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık” açıklamasını yaptı.


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