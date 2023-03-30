AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

Bahçeli "teşne olmayız" dedi





AKP'li Yavuz: Bazı zorluklar yaşanıyor

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Meclis'te gazetecilerin soruları üzerine, "Diğer 3 parti de kendi listesinden seçime girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı. Yeni seçim yasasına göre; zorlayan birtakım şeyler var; hem Millet İttifakı'nı hem bizi. Çünkü 'en demokratik bir tablo gerçekleşsin' dediğimizde, en kolayı olmuş olmuyor. Bazı zorluklar da yaşanıyor. Kim, hangi partiyi kastetmiş, oyunu vermişse; o partiden milletvekili çıkacak. Çıkartamıyorsa da o oylar yok sayılacak. Bunu hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak hepimiz biliyoruz hem de Millet İttifakı'nın bileşenleri bence biliyordur" değerlendirmesi yaptı.

AKP "umutlu"







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"AK Parti tavizi göze almalı"





