AKP ve MHP oylarıyla İstanbul'da Belediye yardımlarına başvuru durduruldu

İBB'ye gelen sosyal yardım talep sayısı 1 milyonu aştı. Bu olağanüstü koşullarda yardım talebindeki aşırı artışı hızlı şekilde karşılamak amacıyla İBB, vatandaş beyanını yeterli gören değişikliği Meclis’e getirdi. Ancak AKP ve MHP grupları “Hayır” bu teklife "Hayır" oyu kullandı.







Mevcut başvuruların tespiti yapılacak





Ortaya çıkan durum karşısında 1 milyonu aşkın mevcut başvurunun tespitini yapmak zorunda olan İBB, yeni başvuru kabul edemeyeceğini duyurdu. İhtiyaç sahibi İstanbullular ise tespit edilene kadar yardımlara ulaşamayacak.





İBB başkanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





Değerli Hemşehrimiz,





"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu. Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık. Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız.





İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz ‘Askıda Fatura’ dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece ‘Askıda Fatura’ dayanışması için doldurulacaktır.”