AKP ve MHP Sakarya'daki patlamanın araştırılmasını reddetti

CHP, Meclise önerge vererek Sakarya Hendek’te 7 işçinin ölümüyle sonuçlanan havai fişek faciasının araştırılmasını istedi. Patrona moral yemeği ile akıllara kazınan facianın araştırılmasına AKP ve MHP karşı çıktı.





CHP’nin Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis’e verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.





Meclis Genel Kurulunda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı’nın açıklamasına göre fabrikanın 3 ay önce denetlendiğini hatırlattı. İçişleri Bakanı’na “Denetim yapanları tutuklayın” çağrısı yaptı. AKP grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise muhalefetin eleştirilerine yanıt vermeyerek, patlamadan sonra yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.





“Olaydan sorumlu olduğu düşünülen işletme sahibi dahil 5 kişi tutuklanmıştır. Bilirkişi heyeti sahada incelemelere ve çalışmaya devam etmektedir” dedi. Atabek’in sözlerinin ardından yeniden konuşan Özkoç, patronun korunduğunu vurguladı.







Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da saat 11.15’te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından Hendek Sulh Ceza Hakimliğince “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun da, MÜSİAD’ın facia sonrası patrona moral vermek amacıyla düzenlediği yemeğin Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla organize edildiğini açıkladıktan sonra tutuklanmıştı.