AKP ve MHP seçim barajı üzerinde anlaşamıyor

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin yüzde 10'luk seçim barajının düşürüleceği oran konusunda anlaşamadığı belirtiliyor.





Milli Gazete'de yer alan habere göre, Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasası’nda düşünülen değişiklik çalışmasında AKP ve MHP sona gelmesine rağmen önemli başlıklarda anlaşamıyor.





Yürütülen çalışmaların ilk toplantılarında AKP ve MHP, ittifaksız bir sistemin kurulması için seçim barajının düşürülmesini gündemine almıştı. Söz konusu gelinen süreçte iki parti arasında seçim barajı konusunda anlaşmazlık çıktı.





Söz konusu çalışmalarda, AKP seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesinde ısrarlı olurken, MHP ise seçim barajının yüzde 5’e indirilmesini istiyor. Cumhur İttifakı’nın iki ortağı çalışmalarda anlaşmazlık yaşarken, masada ittifaksız seçim barajının da gündeme gelmesi dikkat çekti.





Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili oluşturulan komisyona AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlık ederken, MHP adına ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız süreci yürütüyor. Yürütülen çalışmaların başında "seçim barajı ve ittifak sistemi" ele alınırken, çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Gelinen son süreçte AKP seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi noktasında ısrarlı olurken, MHP ise seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesini istiyor. İki parti seçim barajı konusunda anlaşamazken, MHP ittifaksız bir sistemin yüzde 5 ile oluşabileceğini savunuyor.





İTTİFAKSIZ SEÇENEK DE MASADA





Söz konusu çalışmalarda ittifak içerisinde yer alan partiler için farklı bir çalışmaların olabileceği de konuşuluyor. İttifakla seçime giden partiler için seçim barajının ayrı uygulanması üzerinde görüşülürken, tek başına seçime giren partiler için seçim barajının yüzde 3 olarak belirlenmesi de bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Çalışmalarda AKP’nin, ‘dar ve daraltılmış seçim sistemi’ önerisinde bulunduğu ancak seçim barajı düzeltmesinden dolayı MHP’nin konuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.