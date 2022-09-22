Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP seçim öncesi 'af'fı masaya yatırdı: Düzenlemede neler var? /22 Eylül 2022 16:40

AKP ve MHP seçim öncesi 'af'fı masaya yatırdı: Düzenlemede neler var?

Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri öncesi ‘cezaevlerinde af’ için harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile MHP’li Feti Yıldız arasında gerçekleşen zirvede adli mahkumlar için düzenleme görüşüldü. Olası tepkiler nedeniyle uyuşturucu ticareti yapan suçluların tahliyesi yerine, cezalarını açık cezaevinde tamamlamasını sağlayacak bir değişiklik planlandığı öğrenildi.

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Koronavirüsü gerekçe göstererek iki yıl önce kısmi af niteliğinde düzenlemeleri hayata geçiren ve adli mahkûmları dışarıya çıkaran, siyasi mahkûmları ise cezaevlerinde tutan Cumhur İttifakı, 2023 seçimi öncesi yeniden harekete geçti.

SİYASİ MAHKUMLARI KAPSAM DIŞI TUTUYORLAR
Birgün’ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile organize suç örgütü liderlerinden Alaattin Çakıcı’nın geçen ay yaptığı görüşmenin ardından kapsamlı af düzenlemesi için çalışmalarını hızlandıran MHP, iktidarla bu konudaki ilk teması kurdu. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Görüşmede, ilk olarak farklı cezaevlerinde tutulan, aynı hapis cezasını alan ancak farklı sürelerde cezaevinde kalan mahkûmların durumları ele alındı.

Bozdağ, bu konuda bir düzenleme yapılarak infaz sürelerinin yeniden ele alınabileceğini ve mahkûmlar arasında tutuklu kalma sürelerinin eşitlenebileceğini bildirdi. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan MHP’li Yıldız, görüşmeden önce, “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanı’mıza anlatacağım” dedi. Yıldız, görüşmenin ardından ise yalnızca infaz süreleriyle ilgili temaslarda bulunduklarını söyledi.

ADLİ MAHKUMLARA AF ÇABASI
Görüşmede, infazda ikilik oluşturan sürelerin ardından, Cumhur İttifakı tarafından inkâr edilse de Alaattin Çakıcı’nın da talepleri arasında yer alan adli mahkûmlar için genel af niteliğindeki düzenlemenin gündeme geldiği bildirildi. Ancak bu görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, MHP’nin bir süredir detayları üzerinde çalıştığı af düzenlemesinde, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel suçlarda cezayı affetme, kasten öldürme gibi kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor.
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