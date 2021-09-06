Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP seçime ayrı girebilir /06 Eylül 2021 13:48

AKP ve MHP seçime ayrı girebilir

Ankara’da siyaset kulisinde konuşulan yeni senaryo AKP ve MHP’nin ayrı seçimlere gideceği konuşuluyor

SHABER3.COM

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Ankara’da siyaset kulisinde konuşulan yeni senaryo AK Parti ve MHP’nin önümüzdeki TBMM seçimlerine ayrı ayrı girmesi üzerine kurulu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP kendi adayını çıkarmayarak yine AK Parti adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek. YetkinReport’a bilgi veren siyasi kaynaklar Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürmek konusunda anlaştıkları beyanlarının altındaki etkenlerden birinin de bu olduğunu belirtti." diye yazdı. 

Yetkin yazısında, "Bu senaryo MHP açısından Meclis’teki varlığını kanıtlama anlamını taşıyor. Bahçeli, barajın yüzde 7’ye düşürülmesi düşüncesinin MHP’nin yüzde 10 oy desteğinden emin olmamasına bağlanmasına karşı çıkmıştı. Ancak yüzde 7 barajının MHP’nin kendisini daha rahat hissetmesini sağlayacağı da görülüyor. Tabii bu durum sadece MHP değil, HDP ve İyi Parti gibi yüzde 10 barajı civarındaki partileri de rahatlatacak, Meclis’in çok partili kurulmasına imkân verecek. Milletvekili seçimlerine ayrı ayrı girme senaryosu AK Parti’nin de işine geliyor. Bu hesapları üç başlık altında toplamak mümkün. Millet İttifakını İyi Parti üzerinden dağıtmak, Kürt seçmenin oylarını çekmek ve yüzde 7’ye yakın duramayan partilerin seçmenini kendisine çekmek." değerlendirmesini yaptı.
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