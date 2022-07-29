AKP ve MHP seçmeni de artık Erdoğan’ı onaylamıyor

MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetim tarzını yönetim tarzını onaylamayanların sayısı giderek artıyor.







Şirketin her ay yaptığı anketin temmuz ayı sonuçlarına göre Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanlar, bir önceki aya göre yüzde 2,7’lik bir artışla, yüzde 53,7’ye ulaştı. Temmuz araştırmasında Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı yüzde 2,7 azaldı ve yüzde 41,5’e düştü.





Ankette katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanlar, bir önceki aya göre yüzde 2,7’lik bir artışla, yüzde 53,7’ye ulaştı. MetroPOLL Araştırma’nın temmuz verilerine göre Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı hazirana göre yüzde 2,7 düştü. Haziran araştırmasında “Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 51,6 “Hayır, onaylamıyorum” yüzde 44,2 “Evet, onaylıyorum” demişti.





ONAYLAMAYANLARIN YÜZDE 38’İ AKP VE MHP SEÇMENİ

Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında, AKP’lilerin yüzde 89,8’si Erdoğan’ın görevini onaylarken, yüzde 7,3’lük bir kesim “Onaylamıyorum” dedi. ‘Onaylama’ oranı MHP’de 65,5 oldu. Yüzde 31’lik kesim ise Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını söyledi.





Her ay gerçekleştirilen anketin zaman grafiğine bakıldığında, NATO karşıtı söylemlerin başladığı tarihten itibaren Erdoğan’ın görevini “Onaylamıyorum” diyenlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. “Onaylamıyorum” diyenler nisan ayında yüzde 47,3 iken, haziran ayında yüzde 51,6’ya yükseldi.





Aralık 2021’den Haziran 2022’ye kadarki süreçte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı, yüzde 38’lerden yüzde 44,2’ye yükselmişti.







