AKP ve MHP yolsuzlukların araştırılmasını istemedi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 20 yıllık AKP iktidarının seçime giderken tekrar 3Y sözü verdiğini hatırlatarak, “Türkiye tarihinde eşi görülmemiş rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da bizzat sizin eserinizdir” dedi.





Son yıllarda artan yolsuzluk iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) gündemine taşındı. Özellikle iktidara yakın isimlerin yolsuzlukla gündeme gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı danışmanlarının isimlerinin yolsuzlukla gündeme gelmesinin ardından görevlerinden alınmıştı. Önceki gün artan yolsuzluk iddialarının Meclis tarafından araştırılması için verilen önerge, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.





“YOLSUZLUK BİZZAT SİZİN ESERİNİZ”

İYİ Parti’nin yolsuzluk iddialarının araştırılarak, yolsuzluk mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için verdiği araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 20 yıllık AKP iktidarının seçime giderken tekrar 3Y sözü verdiğini hatırlatarak, “Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da bizzat sizin eserinizdir. Et kokarsa tuzlarsınız, ya tuz kokarsa ne yaparsınız? Maalesef AKP iktidarında tuz kokmuştur. Bugün ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır” dedi.