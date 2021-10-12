AKP ve MHP'de 'Siyasi Suiakst' paniği

AKP'den Kılıçdaroğlu'na "siyasi cinayet" yanıtı: İlkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur...









Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 'Siyasi cinayet işlenebilir' masallarını geç, bir şey bilip söylemiyorsan adam değilsin





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi cinayetler konusunda kaygılı olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verirken, "Korku edebiyatını bırak. 'Siyasi cinayet işlenebilir' masallarını geç. Bir şey bilip söylemiyorsan adam değilsin" dedi. "Başbakan adayıyım" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de yanıt veren Bahçeli,"İP Başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan bir göreve mahkûm ve mecbur edilen bir zavallıdır" diye konuştu.





Erdoğan 'Bunlar daha iyi günleriniz' diyerek Meral Akşener'i tehdit ettiğini hepimiz hatırlıyoruz







Rize'deki provokasyon ile ilgili konuşan Erdoğan, Akşener'e yönelik 'Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler' ifadelerini kullandı.







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Meral Akşener'in İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırı hakkında konuştu. Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez."



Kılıçdaroğlu'!ndan yanıt gecikmemişti



Erdoğan'ın 'bunlar daha iyi günlerin' sözlerine sosyal medyadan cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çağrısını yenileyerek "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim" ifadelerinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" demiştiAKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun "siyasi cinayet" açıklamasına yanıt verdi. "Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur" diyen Çelik, "6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur..." ifadelerini kullandı.“Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır” dedi.