AKP ve MHP'den emekliye ikinci şok!

CHP, açlık sınırının yarısına dahi yaklaşamayan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif AKP ve MHP oyları nedeniyle reddedildi.







Artan enflasyon ile birlikte temmuz ayında yapılan güncellemenin ardından en düşük emekli maaşı 3.500 TL, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 lira oldu.





Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yayımlanan Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 7.818 TL, yoksulluk sınırı 27.041 oldu. Emekliler ekonomide gelinen tablo ile birlikte açlığa mahkum edildi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık ortalamanın ortaya çıkmasının ardından memurlara ve emeklilere yapılan zam oranının yüzde 25 olduğunu duyurdu. Açıklanan rakam ile emekliler açlık sınırına dahi yaklaşamadı.





CHP'NİN 'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 8 BİN 500 LİRA OLSUN' TEKLİFİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP emeklilerin yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu. Kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 8 bin 500 TL olması talep edildi. Teklif iktidarda yer alan AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.







