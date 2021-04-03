Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP'nin oyları eriyor /03 Nisan 2021 10:34

AKP ve MHP'nin oyları eriyor

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin gerisinde kaldı

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP'nin oyları yüzde 6,9'da kaldı. AKP-MHP'nin oyları ise 40.1 olarak dikkat çekti. 

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26-31 Mart arasında 2460 kişiyle yapılan, 26 ilde yüz yüze mülakat yöntemi ile yapılan ankette, vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar seçmenin dağıtılmasıyla birlikte AKP'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

HDP barajda
Ankette HDP'nin yüzde 9,7 oy aldığı görülüyor. Araştırmada 6. sırayı Gelecek Parti 3,1 oy oranı ile yer alırken DEVA Partisi'nin 2,9 oy aldığı görülüyor.

"Kesinlikle Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı arttı
Ankette, "Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna ise, ocak ayında yüzde 44,6, şubatta yüzde 44,4, 15 Mart tarihinde yüzde 45, 31 Mart'te ise yüzde 48,2 oranında "kesinlikle oy vermeyeceğim" yanıtı verildi.



Türkiye'nin ekonomik krizde olduğunu düşünenler yüzde 83,2'ye yükseldi
Ankete katılanlar "Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise 15 Mart 2021 tarihinde yüzde 77,8 oranında, 31 Mart 2021 tarihinde ise yüzde 83,2 oranında "Evet" yanıtını verdi.




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