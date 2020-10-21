"AKP ve MHP'nin oyları Eylül'de düşüşte"

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın paylaştığı çalışmanın verilerine göre, Eylül ayında AKP’nin oyu yüzde 36,7’ye, MHP’nin oyu yüzde 10.6’ya düşerken; Cumhur İttifakı’nın oyu ise yüzde 47,3’e düştü.





Aynı araştırma şirketinin Ağustos ayı araştırma verilerine göre, AKP’nin oylarında yüzde 2,4, MHP’nin oyu yüzde 1.1, Cumhur İttifakı’nın oyu toplamda yüzde 3,5 oranında düşüş oldu.





Aynı çalışmanın verilerine göre Eylül ayında muhalefet blokunda CHP’nin oy oranı yüzde 21.6’ya düşerken, İyi Parti’nin oy oranı yüzde 14.8’e yükselmiş, HDP’nin oy oranı yüzde yüzde 11.5 olarak yerini korumuş gözüküyor.





DİĞER PARTİLER





Araştırmada ayrıca, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oy oranı toplam 4.8 olarak tespit edildi.





MİLLET İTTİFAKI





Millet İttifakı’na bakıldığında CHP+İYİ Parti oyu yüzde 36.4, HDP(+11.5) dâhil edildiğinde yüzde 47.9 olarak tespit edilirken, bu orana diğer partiler (Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve BBP) de eklenince Cumhur İttifakı dışında kalan cenahın toplam oy oranı Ağustos ayında 49.2’den, Eylül ayında 52,7’ye yükseldi.





Araştırmada ortaya çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde:





Siyasi tercihi olmayanlar, gizleyenler veya söylemek istemeyenler toplamı yüzde 36 civarında seyrediyor.





Partilerin çekirdekleri küçülüyor: Doğrudan tercihlerde AKP yüzde 23.2, MHP yüzde 6.7, CHP yüzde 13.6, İYİ Parti yüzde 9.4, HDP yüzde 7.3.





AKP çekirdeği küçülüyor; ancak muhalefet büyümüyor; gri alan büyüyor.





AKP ve MHP’nin ittifak yaptığı son 2 yıllık dönemde ilk defa muhalefet bloğunun oyunun Cumhur İttifakı’ndan fazla olduğu görülüyor.





EKONOMİK KRİZ BEKLENTİSİ





Halkın yüzde 70’i ekonomik kriz bekliyor. Sıkıntısız geçindim diyenler yüzde 18’de Halen yüzde 80, ‘kıt kanaat geçindim’ diyor. Geçinemedim diyenler ve borca girdim diyenler yüzde 22.



