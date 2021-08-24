AKP ve MHP'yi şoke eden Afgan anketi

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 85,2’si Afgan göçünden endişe duyduğunu belirtiyor; buna karşılık araştırmaya katılanların sadece yüzde 10,2’si durumu endişe verici bulmuyor.

































Afganistan’dan gelen göç dalgasına karşı hükümetin politikalarından duyulan memnuniyetsizlik AKP ve MHP seçmeni arasında bile üst seviyelerde.“Türkiye’de yaşanan Afgan göçü sizi ne derece endişelendiriyor?” sorusuna AKP seçmeninin yüzde 78,5’i, MHP seçmenini ise yüzde 79,4’ü göç dalgasından endişe duyduğunu dile getiriyor. CHP ve İYİ Parti seçmeninde ise bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.Araştırma kapsamında yöneltilen “Hükümetin Afganistan’dan gelen göç akımını yönetme biçiminden ne derece memnunsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 78,4’ü hükümetin uygulamalarından memnun olmadığını dile getiriyor.Buna karşılık memnun olduğunu dile getirenlerin oranı sadece 14,3 olarak kalıyor.Cumhur İttifakını oluşturan AKP ve MHP seçmeninde bile hükümetin göç akımını yönetme biçiminden duyulan memnuniyetsizlik dikkat çekiyor.Araştırma sonuçlarına göre, AKP seçmeninin yüzde 63,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 76,2’si hükümetin göç politikalarından memnun olmadığını dile getiriyor.Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti seçmenlerinde ise memnuniyetsizlik oranı yine yüzde 90’larda görünüyor.“ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında kontrolü ele alan Taliban, başkent Kabil'in de kontrolünü ele geçirdi. Türkiye'nin Afganistan'daki durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Afganistan'dan ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete Afganistan'dan çekilmesi konusunda uyarıda bulundu.Sizce Türkiye, Afganistan ile ilgili ne yapmalıdır?” sorusuna “Türkiye Afganistan’dan Çekilmelidir” diyenlerin oranı %72,4 olarak gerçekleşirken; “Türkiye Afganistan’da kalmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 27,6 oldu.Bahçeli’nin açıklamasına katılan MHP seçmeninin oranı ise yüzde 40,2 seviyesinde kalırken; karşı görüşü savunan MHP seçmeninin oranı yüzde 59,8 oldu. Türkiye’nin Afganistan’da kalması gerektiğine en büyük desteği veren AKP seçmeninde bile bu oran yüzde 50’nin altında kalırken; AKP seçmeninin yüzde 50,6’sı Türkiye’nin Afganistan’dan çekilmesi görüşünü savunmakta.