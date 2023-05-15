AKP, vekil seçilen bakanlar için yeni formül buldu: Yemin etmeyecekler!

TBMM, genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonucu beklenmeksizin açılacak. Bu durum, AKP listesinden aday gösterilen ve vekil seçilen bakanların durumunu tartışma konusu haline getirdi.







Anayasa'nın 106. maddesine göre bakan olarak atanan vekilin TBMM üyeliği sona eriyor. Bu nedenle bakanların da milletvekili yemini etmeleriyle birlikte bakanlıkları son bulacak. T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun iddiasına göre, bu durumda cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonuçlanana kadar bakanlık koltuklarının boş kalacağı için formül arayışına girildi.





Buna göre bakanların ikinci tur bitene kadar mazbata almamaları ve yemin etmeyerek beklemeleri formülü bulundu. Böylece cumhurbaşkanı seçilene kadar bakanlar görevlerini sürdürecek.





Anayasa'da, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer” hükmü yer alıyor. Buna göre, bir bakanın da vekil seçilmesi halinde bakanlık görevinin son bulacağı belirtiliyor.





Bu durum, ikinci tur bitene kadar bakanlık koltuklarının boş kalması sonucunu doğuracaktı. Ancak AKP’de bu konuda, “Yemin törenine katılmayarak beklemeleri” formülü geliştirildi. Milletvekilliği mazbata alınması ve yemin edilmesiyle resmen başladığı için bakanlar, cumhurbaşkanlığı ikinci turu bitene kadar koltuklarında kalabilecek.





İÇ TÜZÜK NE DİYOR?

Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü’ne göre, TBMM, genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu beklenmeden açılacak.





İç tüzükte, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasını takip eden üçüncü günde, saat 14.00’te TBMM’nin çağrısız toplanacağı hükmü yer alıyor. YSK’nın da salı günü itirazları sonuçlandırarak sonuçları açıklaması gerekiyor. Buna göre ilk toplantıda milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.





HANGİ KABİNE ÜYELERİ MECLİSE GİRDİ?

AKP, aday listelerinde mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan 16 ismi, farklı kentlerden birinci sıra adayı olarak gösterdi. Bu isimlerin tamamı vekil seçildi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.





Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.