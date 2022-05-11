AKP Whatsapp gruplarını kaynatan olay: Başkan önce paylaşmış, hemen silmiş!

PAYLAŞIP HEMEN SİLMİŞ





EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DOĞRUYSA...





Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Binali Yıldırım'ın Adana ziyareti sırasında yaşananların AKP Whatsapp gruplarını kaynattığını yazdı."AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer" diyen Pehlivan, olayın sosyal medyada çok sayıda fotoğrafı olmasına rağmen perde arkasında yaşananların da olduğunu ifade etti. "Deniyor ki, o buluşmada Adanalı AKP İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşanmış." diyen Pehlivan, Binali Yıldırım'ın da devreye girdiğini söyledi."AKP Whatsapp grupları kaynıyor" değerlendirmesini yapan Pehlivan, "AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor." ifadelerini kullandı.AKP'lilerin aldığı ekran görüntülerinden de bahseden Pehlivan; "Eğer doğruysa İl başkanı Ay, genel başkan yardımcısı Sarıeroğlu’nu “afra tafra yapmakla”, “fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle” suçluyor." değerlendirmesini yaptı. Pehlivan konuyla ilgili Adana İl Başkanı’nı aradığını ve basın temsilcisine not bıraktığını ancak henüz dönüş alamadığını da sözlerine ekledi.