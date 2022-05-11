Samanyolu Haber /Politika / AKP Whatsapp gruplarını kaynatan olay: Başkan önce paylaşmış, hemen silmiş! /11 Mayıs 2022 08:46

AKP Whatsapp gruplarını kaynatan olay: Başkan önce paylaşmış, hemen silmiş!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'nin Whatsapp gruplarında konuşulan ilginç bir olayı bugünkü köşesinden aktardı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında  Binali Yıldırım'ın Adana ziyareti sırasında yaşananların AKP Whatsapp gruplarını kaynattığını yazdı.

"AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer" diyen Pehlivan, olayın sosyal medyada çok sayıda fotoğrafı olmasına rağmen perde arkasında yaşananların da olduğunu ifade etti. "Deniyor ki, o buluşmada Adanalı AKP İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşanmış." diyen Pehlivan, Binali Yıldırım'ın da devreye girdiğini söyledi.

PAYLAŞIP HEMEN SİLMİŞ

"AKP Whatsapp grupları kaynıyor" değerlendirmesini yapan Pehlivan, "AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DOĞRUYSA...

AKP'lilerin aldığı ekran görüntülerinden de bahseden Pehlivan; "Eğer doğruysa İl başkanı Ay, genel başkan yardımcısı Sarıeroğlu’nu “afra tafra yapmakla”, “fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle” suçluyor." değerlendirmesini yaptı. Pehlivan konuyla ilgili Adana İl Başkanı’nı aradığını ve basın temsilcisine not bıraktığını ancak henüz dönüş alamadığını da sözlerine ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP Whatsapp gruplarını kaynatan olay: Başkan önce paylaşmış,... Sonraki Haber >>

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:46