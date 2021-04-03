Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet Yabancı plakalı araçların artık Türkiye'de bakım ve tamiri için para kesecek /03 Nisan 2021 11:29

Hükümet Yabancı plakalı araçların artık Türkiye'de bakım ve tamiri için para kesecek

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.

SHABER3.COM

Türkiye'ye bakım, onarım ve tamir için giriş yapıp, tutarı 2 bin eurodan az işlem gören araçlar için 600 euro ücret alınacak.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hükümet Yabancı plakalı araçların artık Türkiye'de... Sonraki Haber >>

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:01