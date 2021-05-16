AKP, 'Yahudi dostu' görünmek için lobilere 65 milyon dolar vermiş

Konuya ilişkin belgeler yayınlayan Erdoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da etiketleyerek yaptığı paylaşımlarda, “1- Hele şuna bir cevap ver… Bu belgeler sizin “Pro Jewish” “Pro Israel” yani “Yahudi Dostu” “İsrail Yanlısı” olduğunuzu ispatlamak için ABD’de lobi şirketleri ile anlaşma yaptığınızı söylüyor… Yapılan anlaşma gereği lobi Şirketleri sizler adına “Yahudi Liderlerle” görüşecek… 2- ABD’de bulunan Lobi Şirketlerine “İsrail Yanlısı” olduğunuzu ispatlasın diye bütçeden toplamda 65 milyon dolar ödemişsiniz… Şimdi soruyorum… Bu belgeler doğru mu? Eğer doğruysa hiç utanmanız yok mu? Göreceksiniz cevap vermeyip ölü taklidi yapacak…” ifadelerini kullandı.







Erdoğdu’nun paylaştığı belgelere göre AKP, ‘Yahudi dostu’ görünmek için devletin bütçesinden ABD’li lobi şirketlerine 65 milyon dolar para aktarıyor.





Aykut Erdoğdu, söz konusu iddiaları geçtiğimiz yıllarda da dile getirmiş ancak konuyla ilgili net bir cevap alamamıştı.





















