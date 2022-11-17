Gazeteci Hediye Levent, Taksim'de 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili Suriye uyruklu Ahlam Albasır'in Suriye'deki medyada Suriye uyruklu olmadığının konuşulduğunu söyledi.







Levent, "Ahlam Albasir'in Suriyeli olmadığı artık anlaşılmış durumda. Kadının çok büyük bir ihtimalle Somalili olduğu Suriye ve Arap basınında yer aldı. Aynı şekilde ben de teyit etmeye çalıştım. Ağırlıklı olarak Kuzey Afrikalı olduğunu öğrenmiştim" dedi.





Levent, kadının ne zaman Afrin üzerinden Türkiye'ye geçtiği ya da geçip geçmediği konusunda ciddi çelişkiler olduğunu söyledi.





"TÜRKİYE ÖSO'YA OPERASYON DÜZENLEDİ"

Levent, "bu terörist eylemin gerçekleşmesinden bir gün sonra Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplara yönelik Türk istihbaratının operasyonlarının başladığına dair haberler gelmeye başladı. Afrin'de Türkiye'nin desteklediği gruplardan, 17 kişinin tutuklandığına dair başka haberler geldi. Hatta özellikle de Hamza Tugayları'nın adı verildi" dedi.







Levent, Türkiye desteklediği farklı grupların birbiriyle silahlı çatışmaya girdiğini söyledi. Levent çatışmaya cihatçıların da destek verdiğini söyleyerek "Afrin'i ele geçirdiler. Bütün bunlar düşünüldüğünde Suriye'nin kuzeyindeki hattın uzun süredir kontrolden çıktığı çok açık. Böyle bir durumda Ahmet de geçer mehmet de geçer. İtalyan baron İdlib'de yaklandı. Türkiye'den geçmiş" diye kaydetti.