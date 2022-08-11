Samanyolu Haber /Gündem / AKP, yandaş Orhan Gencebay’ın şarkısını seçim şarkısı yaptı /11 Ağustos 2022 10:57

AKP, yandaş Orhan Gencebay’ın şarkısını seçim şarkısı yaptı

Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken AKP İstanbul İl Başkanlığı da seçim şarkısını yayınladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısının sözlerinin bir kısmı değiştirilerek kullanıldı.

SHABER3.COM

Saray davetlerinin müdavimi Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısının “Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel” şeklindeki sözleri, “Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel” olarak değiştirildi.

Seçim şarkısı AKP İstanbul Başkanlığı’nın Twitter hesabında ‘‘Kalbi İstanbul için atanlara gelsin bu şarkı.’’ ifadesiyle paylaşıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

“‘İstanbul kalbimizsin’
“İstanbul sen bizimsin,
İstanbul kalbimizsin
Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin
Seninle ay-yıldızla, seninle bu vatanda
Umudun yeşerdiği hepimizin evisin
Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet
Sözümüz geleceğe,
İstanbul yüzün gülsün!
Gönüller bir arada, dualar bir arada
Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün
Milletle bir olunca, gönüller buluşunca
Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!
Milletle bir olunca, gönüller buluşunca
Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, yandaş Orhan Gencebay’ın şarkısını seçim şarkısı... Sonraki Haber >>

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:36