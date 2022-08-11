AKP, yandaş Orhan Gencebay’ın şarkısını seçim şarkısı yaptı

Saray davetlerinin müdavimi Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısının “Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel” şeklindeki sözleri, “Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel” olarak değiştirildi.







Seçim şarkısı AKP İstanbul Başkanlığı’nın Twitter hesabında ‘‘Kalbi İstanbul için atanlara gelsin bu şarkı.’’ ifadesiyle paylaşıldı.





Şarkının sözleri ise şöyle:





“‘İstanbul kalbimizsin’

“İstanbul sen bizimsin,

İstanbul kalbimizsin

Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin

Seninle ay-yıldızla, seninle bu vatanda

Umudun yeşerdiği hepimizin evisin

Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet

Sözümüz geleceğe,

İstanbul yüzün gülsün!

Gönüller bir arada, dualar bir arada

Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!”