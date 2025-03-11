AKP yandaşı GENAR, CHP'lilere 'aday' sordu: İşte dikkat çeken sonuç!

GENAR Araştırma'nın son anket sonuçları paylaşıldı. Şubat ayında gerçekleştirilen ankete göre CHP'li seçmen Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istiyor.





Katılımcılara "CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle oldu:





Mansur Yavaş yüzde 36,7





Ekrem İmamoğlu 27





YAVAŞ NEDEN ÖNDE?

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin, anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Erkin, GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’ın, “Siyasetnamelere konu olacak bir soru soralım. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin Cumhurbaşkanı olabilmek için onca çaba ortaya koyarken neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyları yükselmeye devam ediyor?” sorusuna verdiği yanıtı da paylaştı.





Yavaş'ın, CHP tabanının daha çok benimsediği bir aday olduğunu kaydeden Aktaş, İmamoğlu'nun ise AKP ile daha çok polemiğe giren bir isim olarak öne çıktığını söyledi. Aktaş, "Yavaş’ın Ankara’da aldığı oy oranı rakibi İmamoğlu’na göre daha yüksek olmasına rağmen Yavaş, İmamoğlu’na göre daha az gündem oluyor, çünkü tartışmalara, polemiklere daha az giriyor." değerlendirmesini yaptı.