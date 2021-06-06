'Yandaş yazar Kırgızistanlı yetkilileri Orhan İnandı’yı kaçırmakla suçladı'

Rusya'nın önemli gazetesi Moskovsky Komsomolets (MK) Kırgızistan'da kaçırılan Sapat Eğitim Kurucusu Orhan İnandı'yı haberleştirdi





Türkçe eki de olan ünlü gazete İnandı'nın kaçırşlmasının Türkiye ile Kırgızistan arasında yeni bir kriz oluşturduğunu yazdı.





Moskovsky Komsomolets Gazetesi, haber başlığında 'Hükümete yakın Sabah Gazetesi'nin yandaş köşe yazarı Kırgızistanlı yetkilileri Orhan İnandı’yı kaçırmakla suçladı ifadelerini' kullandı









İşte gazete haberinin tercümesi





Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü'nin bugünkü yazısında, Kırgızistan'daki Sapat Liseleri Başkanı Orhan İnandı’ya neler olabileceğine dair spekülasyonlar yazdı. Kaçırılan kişinin eşi, kocasının Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği'nde olduğunu iddia ediyor.





Hatırlanacağı gibi, Inandı Kırgızistan’ın başkentinde altı gün önce kayboldu. Daha sonra Bişkek, Ekim rayonu Emniyet (ATC) basın servisi Orhan İnanda'nın aracının bulunduğunu bildirdi. Ve Inanda'nın kendisiyle son kez 31 Mayıs'ta saat 18:00 civarında iletişim kuruldu.





İlginç şekilde neler olup bittiğinin ayrıntılarını anlatan Ünlü'ye göre, kaçırma operasyonu Türkiye ile ilgili değil. Inandı'nın aracının Kırgız Cumhuriyeti ulusal güvenlik devlet Komitesi çalışanları tarafından durdurulduğunu iddia ediyor.





Türk gazetesinin köşe yazarı Orhan İnanda'nın, «Sapat» Okulları ağının yönetici olarak aslında Orta Asya'daki Fethullah Gülen’in temsilcisi olduğunu yazıyor. Buna ek olarak, Inandı, Gülen'le olan bağları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan isimlerin listesinin «gri kategorisinde» yer alıyor.





Yukarıda belirtilen gerçekler göz önüne alındığında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Zhaparov’un Haziran 8-10 planlanan Ankara ziyaretinde destek için Inandı’yı Türkiye tarafına koz olarak verebileceğini savunuyor.





"Zhaparov Inandı’yı bulmak için kapsamlı bir arama adına Kırgız İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik devlet Komitesi’ne emirlier verdi". Türk köşe yazarına göre bulunma isteği sebebi bu.





Bu arada, Inandı ailesinin avukatı, Orhan Inandı'nın eşi Reyhan İnandı'nın videosunu yayınladı. Avukat, Facebook sayfasında " Eşim Türk Büyükelçiliği’nde rehin tutuluyor. Değerli Kırgız halkım! 31 Mayıs'tan beri sürekli, durmadan eşim Orhan İnandı'yı arıyoruz. Eşimin şu anda Türk büyükelçiliği binasında zorla alıkonulduğu, bilgisine ulaştık’’ bildirdi.





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