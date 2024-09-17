AKP yandaşı medya, kara para ve yasa dışı bahis baronuna övgüler yağdırmış

Ancak boşanma davasında yurt dışına kaçtığı anlaşılan bahis baronu Fedlan Kılıçaslan’la ilgili skandallar bununla bitmiyor.
AKP YANDAŞI MEDYA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞ
Meğer AKP yandaşı medya Fedlan Kılıçaslan’ı öve öve bitirememiş. Haberler.com, Memurlar.net, internethaber, gibi pek çok internet sitesinin yanında Türkiye, Yeniakit ve sözde muhalif Yeniçağ gibi gazeteler, ve TGRT haber aynı içerikte olan haberler yayınlamış.
YENİ AKİT ‘YAPAY ZEKADA DEVRİM YAPAN TÜRK’ DİYE YAZDI
Konuyu yine daha önce Gazeteci Bahadır Özgür gündeme taşımış. Öztürk’ün haberine göre, Haberler.com, Memurlar.net gibi pek çok internet sitesinin yanında, AKP yandaşı üç gazetede aynı içerikte olan ve gerçekten acayip bilgileri barındıran haberler yayınlandı. Haberler her halinden, “ben pahalı bir reklamım” diye bağırıyordu. Bazı gazetelerin paralı içerikten sorumlu editörlerinin, “Kim bu adam?” diye Google’da arattıklarında yazımın erişime engellendiğine dair bilgilere rastlayınca beni aradıklarını ve bu içeriği yayınlamadıklarını da not düşeyim.
PARA KARŞILIĞI HABERLER YAPMIŞLAR
Paralı haberin içeriğini buraya bütünüyle aktarmam mümkün olmadığından linklerini sırasıyla iliştiriyorum: Türkiye Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Haberler.com internet sitesi, Memurlar.net internet sitesi.
Hepsi aynı gün, benzer başlıklarla yayınlanan içeriğin en çarpıcı başlığı Yeni Akit’ten geldi: Türklerin Elon Musk’ı Fedlan Kılçaslan Yapay Zekada Devrim Yaptı!
Haberin girişi şöyleydi: “Yapay zeka konusunda devrim açan Fed Startup kurucusu Fedlan Kılıçaslan, iş dünyasına ve gençlere yön vermeye devam ediyor. Türklerin Elon Musk’ı olarak nitelendirilen başarılı iş adamı Fedlan Kılıçaslan, yapay zeka destekli sohbet robotu Virtual Assistant sayesinde iş dünyasına ve gençlere yol haritası çiziyor. Fedlan Kılıçaslan, Fed Virtual Assistant sayesinde gençlere ilham vererek onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.”
AKP’Lİ BELEDİYE KARA PARA MI AKLADI?
Birgün gazetesi de “AKP’li belediyenin ihalesinde kara para mı aklandı?” başlıklı yazımdan sonra, CHP’li meclis üyeleri Başkan Yılmaz’a, “Araziyi alan firmanın Halil Falyalı ile bağlantısı var mı?” sorusunu yöneltiyordu. Elbette belediye buna dair tek satır açıklama yapmıyor, olayı incelemiyordu bile. Sadece araziyi iyi fiyata satmakla övünüyordu.
Kılıçaslan arsayı aldıktan sonra Balıkesirspor’a da sponsor oldu. 22 Ağustos 2022 günü imzalanan anlaşma sonrası kulüpten şu açıklama yapıldı: “‘Karanlıktan Aydınlığa’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, şehrimize yapmış olduğu kıymetli yatırım ve katkılarıyla gündeme gelen iş insanı Fedlan Kılıçarslan (NO 10 COMPANY), yeni sezonda kulübümüzün forma sırt sponsoru olmuştur.”
ALİ YERLİKAYA ÖVÜNEREK DUYURMUŞTU
Buna göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Kasım’da İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari’de eş zamanlı ‘bahis’ operasyonu yapıldığını duyurdu. Toplam 59 kişi gözaltına alındı ve 38’i tutuklandı.
NE OLMUŞTU ?
Gazeteci Özgür, operasyonun detaylarını yazan Yeni Asır gazetesi çetenin paraları valizlerle Balıkesir’e götürüp kuyumcular üzerinden akladığını kaydetti. Kuyumcu ağının merkezinde bulunan Gold Money şirketinin sahibi ise KKTC vatandaşı Fedlan Kılıçaslan. El konulan dijital materyallerde de çok sayıda bahis sitesine ait veriler bulundu.
ŞIRKET 2019’DA KURULDU
Özgür yazısında kara paranın nasıl aklandığını adım adım şöyle anlattı:
“Kılıçaslan 2019’da Balıkesir’de kuyumculuk şirketi Gold Money’i kurdu. Şirketin sermayesindeki hızlı artış dikkat çekiciydi. Kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı. Sermaye 2021’de 11 milyon, 2022’de 50 milyon, 2023’te 80 milyon ve birkaç ay sonra da 120 milyon liraya çıktı. 2021’de ayrıca 12.5 milyon lira sermaye ile Gold Money Madencilik ve Enerji adlı başka bir şirket daha açtı.
Bir yandan forex faaliyeti de yürütüyordu. Bunun için yine Balıkesir’de 2019’da eşinin üzerine LLC Uzman Tranding’i kurdu. 2021’de şirket İstanbul Bakırköy’e taşındı. Şirket ‘uzmanfx’ adlı internet sitesine içerik sağlıyordu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 19 Şubat 2019 günü siteye erişim engeli getirdi. Tüm sertifikalarının sahte çıkması ve çok sayıda şikayet gelmesi üzerine 29 Nisan 2021 günü SPK, Fedlan Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye’de kuyumcu olarak bilinen Fedlan Kılıçaslan’ın asıl bağlantısı ise online bahis ve kumardı. Bu faaliyetini Ukrayna üzerinden organize ediyordu. Balıkesir’de kurduğu LLC Uzman Tranding ile aynı adı taşıyan bir şirketi 2018’de Ukrayna’da açmıştı. ‘Betexpress1.com’ adında bir bahis sitesi vardı. Sitenin lisansı Curacao’da, Redsoft N.V. adlı bir şirkete aitti. Şirket Londra’daki Globalmoneyservice LTD’de bağlıydı. Sitenin istatistiklerine bakıldığında, oyuncuların yüzde 91’i Türkiye’dendi. Yani Kılıçaslan yasadışı bahis ve kumar suçu işliyordu.
8 BİN METREKARE ARSA SATILDI
Kısaca bahis işleriyle de ün salmış Kılıçaslan, Balıkesir’de saygın ‘iş insanı’ muamelesi görüyordu. O kadar rahattı ki, belediye ihalelerine girmeye başladı. AKP’li Balıkesir Belediyesi 2020 yılında, kentin en değerli yerlerinden birisi olan ve üzerinde lunapark bulunan 7 bin metrekare arsayı satma kararı aldı. 2020’deki ihaleyi 23.4 milyon lira bedelle BSY Yapı kazandı. CHP’liler konuyu mahkemeye taşıdılar. Ancak mahkeme sonuçlanmadan Başkan Yücel Yılmaz, bedelin düşük bulunduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini açıkladı.
Yeni ihale kararı 28 Aralık 2021’de meclisten geçirildi. Bu sefer satılacak alan 8 bin 270 metrekareye çıkarılıyor, muhammen bedel de 49.6 milyon liraya yükseltiliyordu. 26 Ocak 2022 günü yapılan ihaleye tek bir firma katıldı: Golden Money Kuyumculuk. Ve 52 milyon 50 bin liraya arsanın sahibi oldu.
MURAT TİBUK’TAN İMALI VİDEO
Balıkesir Belediyesi’nden arsa aldığı haberi çıktıktan birkaç gün sonra, YouTube’a bir video yüklendi. Kısa görüntüde, Ukrayna polisi Fedlan Kılıçaslan’ın kaldığı otel odasına baskın yapıyor ve onu yarı çıplak halde sorguluyordu. Videoyu yükleyen kişi Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk’tu. KKTC’de kumarhane sahibi Merit Otelleri’nin veliahtı, Kılıçaslan’ın videosunu “Yasadışı bahis sitesi baronuna Ukrayna’da gözaltı” etiketiyle yayınlamıştı.
Peki Tibuk bunu niye yapmıştı? Kılıçaslan, ‘meritroyalbet’ adlı yeni bir bahis ve kumar sitesi kurmuştu. Merit Otelleri de isim hakkı dolayısıyla İsviçre’deki online fikri mülkiyet haklarıyla ilgilenen WIOP’a dava açmıştı. Ve 2017 yılında Merit Otelleri haklı bulunmuştu.(Derleme Özkan Yazar)