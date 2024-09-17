AKP yandaşı medya, kara para ve yasa dışı bahis baronuna övgüler yağdırmış

Ancak boşanma davasında yurt dışına kaçtığı anlaşılan bahis baronu Fedlan Kılıçaslan’la ilgili skandallar bununla bitmiyor.





Meğer AKP yandaşı medya Fedlan Kılıçaslan’ı öve öve bitirememiş. Haberler.com, Memurlar.net, internethaber, gibi pek çok internet sitesinin yanında Türkiye, Yeniakit ve sözde muhalif Yeniçağ gibi gazeteler, ve TGRT haber aynı içerikte olan haberler yayınlamış.





Konuyu yine daha önce Gazeteci Bahadır Özgür gündeme taşımış. Öztürk’ün haberine göre, Haberler.com, Memurlar.net gibi pek çok internet sitesinin yanında, AKP yandaşı üç gazetede aynı içerikte olan ve gerçekten acayip bilgileri barındıran haberler yayınlandı. Haberler her halinden, “ben pahalı bir reklamım” diye bağırıyordu. Bazı gazetelerin paralı içerikten sorumlu editörlerinin, “Kim bu adam?” diye Google’da arattıklarında yazımın erişime engellendiğine dair bilgilere rastlayınca beni aradıklarını ve bu içeriği yayınlamadıklarını da not düşeyim.





Haberin girişi şöyleydi: “Yapay zeka konusunda devrim açan Fed Startup kurucusu Fedlan Kılıçaslan, iş dünyasına ve gençlere yön vermeye devam ediyor. Türklerin Elon Musk’ı olarak nitelendirilen başarılı iş adamı Fedlan Kılıçaslan, yapay zeka destekli sohbet robotu Virtual Assistant sayesinde iş dünyasına ve gençlere yol haritası çiziyor. Fedlan Kılıçaslan, Fed Virtual Assistant sayesinde gençlere ilham vererek onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.”





Kılıçaslan arsayı aldıktan sonra Balıkesirspor’a da sponsor oldu. 22 Ağustos 2022 günü imzalanan anlaşma sonrası kulüpten şu açıklama yapıldı: “‘Karanlıktan Aydınlığa’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, şehrimize yapmış olduğu kıymetli yatırım ve katkılarıyla gündeme gelen iş insanı Fedlan Kılıçarslan (NO 10 COMPANY), yeni sezonda kulübümüzün forma sırt sponsoru olmuştur.”





Gazeteci Özgür, operasyonun detaylarını yazan Yeni Asır gazetesi çetenin paraları valizlerle Balıkesir’e götürüp kuyumcular üzerinden akladığını kaydetti. Kuyumcu ağının merkezinde bulunan Gold Money şirketinin sahibi ise KKTC vatandaşı Fedlan Kılıçaslan. El konulan dijital materyallerde de çok sayıda bahis sitesine ait veriler bulundu.





Türkiye’de kuyumcu olarak bilinen Fedlan Kılıçaslan’ın asıl bağlantısı ise online bahis ve kumardı. Bu faaliyetini Ukrayna üzerinden organize ediyordu. Balıkesir’de kurduğu LLC Uzman Tranding ile aynı adı taşıyan bir şirketi 2018’de Ukrayna’da açmıştı. ‘Betexpress1.com’ adında bir bahis sitesi vardı. Sitenin lisansı Curacao’da, Redsoft N.V. adlı bir şirkete aitti. Şirket Londra’daki Globalmoneyservice LTD’de bağlıydı. Sitenin istatistiklerine bakıldığında, oyuncuların yüzde 91’i Türkiye’dendi. Yani Kılıçaslan yasadışı bahis ve kumar suçu işliyordu.





Yeni ihale kararı 28 Aralık 2021’de meclisten geçirildi. Bu sefer satılacak alan 8 bin 270 metrekareye çıkarılıyor, muhammen bedel de 49.6 milyon liraya yükseltiliyordu. 26 Ocak 2022 günü yapılan ihaleye tek bir firma katıldı: Golden Money Kuyumculuk. Ve 52 milyon 50 bin liraya arsanın sahibi oldu.



