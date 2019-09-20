Samanyolu Haber /Gündem / AKP yargı paketini MHP'ye sundu /20 Eylül 2019 15:59

AKP yargı paketini MHP'ye sundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlayacak. TBMM'nin ilk gündem maddesi içinde af düzenlemesinin de yer alacağı yargı paketi olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargı paketini bugün muhalefet partileri ile paylaştı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargı paketinin taslak metnini müttefiği Milleyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) sundu.

AKP'nin MHP'den sonra yargı paketini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'ye götüreceği belirtiliyor.

AKP PAKET İÇİN MUTABAKAT ARAYACAK

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı önceki gün yaptığı açıklamada, "Yargı paketine dair çalışmalarımız bir-iki gün içinde tamamlarız. Akabinde taslak metni muhalefet partilerine sunacağız. Paketin mutabakatla çıkmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP yargı paketini MHP'ye sundu Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:58