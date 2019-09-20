AKP yargı paketini MHP'ye sundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargı paketinin taslak metnini müttefiği Milleyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) sundu.
AKP'nin MHP'den sonra yargı paketini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'ye götüreceği belirtiliyor.
AKP PAKET İÇİN MUTABAKAT ARAYACAK
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı önceki gün yaptığı açıklamada, "Yargı paketine dair çalışmalarımız bir-iki gün içinde tamamlarız. Akabinde taslak metni muhalefet partilerine sunacağız. Paketin mutabakatla çıkmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.