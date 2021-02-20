AKP yargısının Gazi polise yaptığı zulme bakın

2009 yılında İzmir Aliağa’da bir okulun önüne bırakılan bombayı imha etmeye hazırlanırken bombanın infilak etmesi sonucu iki gözünü, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybeden gazi polis memuru Bilal Konakçı’ya Bylock kullandığı iddiasıyla verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

‘‘VİCDANINIZ RAHAT MI?’’

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lı gazi polis memuruna verilen cezayı onaylayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından yüzde 98 engelli raporu verilen ve gözleri görmediği için tuşlu telefon dahi kullanamayan Bilal Konakçı’nın gözleri görmemesine rağmen Bylock kullandığı iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği cezayı onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi skandal bir karara imza attı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, ‘‘Hangi hukuk, vicdan bu kişinin mahpusluğunu onaylar? Bomba patlaması sonucu %98 engelli, görmeyen KHKlı gazi Bilal Konakçı’nın 7.5 yıl cezası onandı, cezaevine götürüldü Eee peki kimin içine sindi, vicdanınız rahat mı? Eşi, çocukları perişan! Neredesin adalet, ah adalet?’’ ifadelerini kullandı.

‘‘İÇİM KAN AĞLAYARAK OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY DİYE BAĞIRARAK YAZMAK İSTİYORUM’’





Bilal Konakçı’nın terör örgütü suçlamasıyla hapse atılmasına tepki gösteren Sözcü yazarı Emin Çölaşan da 2017 yılında köşe yazısında Bilal Konakçı’nın masum olduğunu belirterek “suçluyla suçsuz birbirine karışmış durumda. İsyan ederek içim kan ağlayarak olmaz böyle şey diye bağırarak yazıyorum” demişti.













”AKP YARGISININ TARAFSIZ YARGILAMA YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL”





Gazi polis memuru Bilal Konakçı’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası veren İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya ile onama kararında imzası olan Yargıtay 16 Ceza Dairesi üyesi Hakan Yüksel’in AKP hükümetinin kurdurduğu Yargıda Birlik Derneği’nin de ilk yönetim kurulu üyelerinden olduğunu belirten KHK’lı hakim Kemal Karanfil, ‘‘AKP hükümeti ile uyumlu çalışacaklarını belirten bu kişilerin tarafsız yargılama yapmaları mümkün değilken, bu davalarda görevlendirilmeleri ayrı bir skandal. Çok önemli esas ve usul hatalarını içeren bir mahkûmiyet kararının İstinaf ve Yargıtay tarafından onanmış alması korkunç.’’ diye konuştu.