Samanyolu Haber /Gündem / AKP yasağı kimin getirdiğini unuttu: Biz bu çağda bu kısıtlamaları istemiyoruz /08 Ağustos 2024 13:40

AKP yasağı kimin getirdiğini unuttu: Biz bu çağda bu kısıtlamaları istemiyoruz

Instagram'a erişim yasağıyla ilgili konuşan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ala, Instagram'ın yasaklanmasıyla ilgili de konuştu.

"Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını" iddia eden Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını söyledi.

'BU ÇAĞDA BU KISITLAMALARI İSTEMEYİZ'

Ala'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."
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