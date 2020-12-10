AKP’ye kararsız seçmen darbesi

Son kamuoyu araştırmalarına göre sürekli kan kaybeden AKP’ye bir darbe de kararsız seçmenden geldi. MetroPoll tarafından yapılan son ankete göre kararsız seçmenin en çok hangi partiden geldiği belli oldu.







24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında kararsızların yüzde 28’inin AKP, yüzde 14’ünün CHP, yüzde 12’sinin MHP, yüzde 8’inin HDP ve yüzde 7’sinin de İYİ Parti kaynaklı olduğu belirlendi.





AKP’deki kararsızların son üç aylık seyri ise eylülde yüzde 29,8, kasımda yüzde 29,2, aralıkta yüzde 27,8 olarak görülüyor.





AKP’nin kararsız seçmende rekor kıydığı ay ise yüzde 37,3 ile haziran oldu.







