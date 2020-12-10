Samanyolu Haber /Gündem / AKP’ye kararsız seçmen darbesi /10 Aralık 2020 18:06

AKP’ye kararsız seçmen darbesi

MetroPoll'ün kasım ayı anketinde kararsızların, protesto oy kullananların ve "cevap yok" diyenlerin toplam oranı yüzde 26,8 olduğu gözlemlendi. Bu oyların dağılmaması durumunda ise sadece AKP ve CHP'nin barajı geçebildiği görülüyor. Son 5 yıla bakıldığında ise AKP'nin yüzde 17 civarında bir oy kaybının olduğu gözlemlendi.

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Son kamuoyu araştırmalarına göre sürekli kan kaybeden AKP’ye bir darbe de kararsız seçmenden geldi. MetroPoll tarafından yapılan son ankete göre kararsız seçmenin en çok hangi partiden geldiği belli oldu.

24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında kararsızların yüzde 28’inin AKP, yüzde 14’ünün CHP, yüzde 12’sinin MHP, yüzde 8’inin HDP ve yüzde 7’sinin de İYİ Parti kaynaklı olduğu belirlendi.

AKP’deki kararsızların son üç aylık seyri ise eylülde yüzde 29,8, kasımda yüzde 29,2, aralıkta yüzde 27,8 olarak görülüyor.

AKP’nin kararsız seçmende rekor kıydığı ay ise yüzde 37,3 ile haziran oldu.


AKP 5 YILDA YÜZDE 17 OY KAYBETTİ

Metropolün yaptığı anketlerin karşılaştırmalı grafiğinde ise en çok oyu AKP'nin Temmuz 2016 tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 17 oranında oy kaybı yaşadığı görüldü.

Kasım 2015 ile Kasım 2020 tarihleri arasındaki karşılaştırmalı oy dağılımı grafiği şöyle:


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