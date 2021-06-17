AKP’ye yakın anket şirketinden Erdoğan’a şok!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ”ORC anketinde Erdoğan ilk kez kaybetti” paylaşımı yaptı. Özkiraz’ın paylaştığı ve ORC’nin düzenlediği Haziran Ayı Genel Gündem ve Seçmen Eğilimleri anketinde erken seçim, Kanal İstanbul, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı, bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oylar soruldu.











Türkiye’nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen yüzde 47,5 oranında “ekonomi” cevabını verdi. Ekonomiyi işsizlik yüzde 16,5 ile, Kovid-19 ise yüzde 13,2 ile takip etti.







Kanal İstanbul sorusuna ise katılımcıların neredeyse yarısı “bilmiyorum” diyerek cevapladı. Katılımcıların yüzde 15’i ‘Kanal İstanbul’u TV kanalı olarak gördüğünü söyledi.





Kanal İstanbul’u desteklemeyenlerin oranı yüzde 41 olurken destekleyenlerin oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.





“Yargıya güveniyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 74,9’luk bir kitle hayır cevabını verdi.





Seçmenin yüzde 49,2’si erken seçim olması gerektiği görüşünü savundu.





Bu pazar seçim olsa Erdoğan’a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 44,2, oy veririm diyenlerin oranı yüzde 42,8, kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 13, oldu.











Bu pazar seçim olsa sorusuna cevap verildiğinde kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:







AKP yüzde 33,9





CHP yüzde 25,3





İYİ Parti yüzde 12,0





MHP yüzde 10,4





HDP yüzde 8,1