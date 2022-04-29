AKP’ye yakın sendika işverenle anlaşıp sahte grev düzenledi iddiası

Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 26 Ekim 2021 tarihinden bu yana yürüttüğü toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sonuç alamadı. Sendika 21 Nisan’da grev kararı aldı. Ancak alınan grev kararına yönelik yeni iddialar ortaya atıldı.





İŞÇİNİN GAZINI ALMAK İÇİN SAHTE GREV İDDİASI

Sağlık-İş Sendikası Basın Sözcüsü Murat Aydın, Bakanlık içerisindeki bazı yetkililerden grev ve toplu iş sözleşmesi hakkında duyum aldıklarını söyledi. Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri, huzurevleri gibi kurumlarda çalışan işçiler adına imzalanacak toplu iş sözleşmesinde Öz-Sağlık İş Sendikası’nın, işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile greve çıkmadan önce anlaşmaya vardıklarını öne sürdü.





BirGün’e konuşan işçiler, iddiayı doğrularken grev kararının sadece göz boyama ve işçilerin tepkisini dindirmek için alındığın söylediler.





GREV KARARI YETKİLERİ DÜŞMESİN DİYE ALINDI

1 Kasım 2021’den bu yana mağdur olduklarını dile getiren çalışanlar, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları olarak Öz-Sağlık İş Sendikası bizi 6 aydır mağdur ediyor. Mağduriyetimizi gideremiyor, sosyal hak ve maaşlarımızdan bizi mahrum bırakıyorlar” dedi.





1 hafta önce Öz-Sağlık İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesindeki yetkisinin düşeceği esnada birden grev kararı aldığını söyleyen işçiler şöyle devam etti: “O günün akşamında grev ilan ettiler. Ancak o günden beri grev hazırlıkları sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden yürütülüyor. Grev kararı yetkilerinin düşmemesi ve işçilerin tepkilerini dindirmek için alınmıştır.”





MAAŞLARIMIZI ALAMAYACAĞIZ

Grev kararının devam ettirilmesi halinde maaşlarını alamayacaklarını dile getiren işçiler, “Örneğin huzurevinde çalışanlar 1 Mayıs’ta maaşlarını alıyorlar. Ancak grevin başlaması halinde maaş ödemeleri gerçekleşmeyecek. Bayram arefesinde insanlar çocuklarına, sevdiklerine bir şey alamayacak ve iki sigortası yatmayacak. Bu karar sadece bizi mağdur eder” diye belirtti.





Grev hakkında da hiçbir bilginin kendilerine iletilmediğini söyleyen işçiler şöyle devam etti: “Greve gideceğini söyleyen sendika işçisine bilgilendirme yapar. Bize hiçbir şey söylemediler. Eğer grev gerçekleşir ve biz katılamazsak toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağız. Sadece 29 Nisan’da alanlara ineceğiz ibaresi var ama yeri, saati hakkında hiçbir bilgimiz yok.”





Toplu iş sözleşmesi ve ortaya atılan iddialar ile ilgili Öz-Sağlık İş Sendikası yetkilileri, müsait olmadıklarını ve bu konu hakkında görüşmek istemediklerini söyledi.