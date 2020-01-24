AKP yeni bir kolluk kuvveti mi oluşturuyor?

Mahalle bekçilerinin vatandaşlara kimlik sorup soramayacağına ilişkin tartışmaların bitmediği bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bekçilere polislere tanınan yetkilerin çoğunu vermek için harekete geçti.

AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi’nde bekçilere tanıdığı yetkiler Ankara’da muhalefetle iktidarı karşı karşıya getirdi.

POLİSE TANINA YETKİLER BEKÇİYE DE TANINACAK

Teklifle bekçilere kimlik sorma yetkisinin yanı sıra kişi ve araç durdurarak arama yapma, silah kullanma ile sorgu yetkisi de veriliyor. Bu da polislere tanınan yetkilerin çoğunun bekçilere de tanınması anlamına geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, gelecek hafta Meclis'te komisyon görüşmelerine başlanacak teklifle AKP’nin ‘yeni bir kolluk kuvveti’ oluşturacağını vurguluyor.





DW Türkçe'ye bekçilerin yeni yetkileri ile özel yaşama müdahale edebileceğini, dahası ‘ahlak polisliği’ yapabileceğini anlatan Kaboğlu, muhalefetin bu düzenlemeye tepkisinin çok sert olacağına dikkati çekiyor.





Teklifin anayasa ve mevcut mahkeme kararlarıyla çeliştiğini belirten Kaboğlu, “Polislerin zaten çok geniş yetkileri var ve bunların kısıtlanması gerekirken, şimdi de bekçiler üzerinden yeni bir kolluk kuvveti oluşturuluyor.” diyor.





Bekçilerin İçişleri Bakanlığı’nca belirlendiğini hatırlatan Kaboğlu, “Bu durum bile başlı başına bir şüphe kaynağı. Böylesi düzenlemelerin aceleye getirilmemesi, kamuoyunda genişçe tartışılması gerekir.” uyarısı yapıyor.





“HUKUKSUZLUĞA ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”





Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) hukukçu vekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki de bekçilerin kimlik sormasının mahkeme kararlarıyla engellendiğini, ancak AKP’nin bu kararları ‘hiçe saydığını’ söylüyor.





“AKP, öyle bir sistem içinde ki, vatandaşı hukuksuzluğa alıştırmaya çalışıyor. Ne bir mahkeme kararı ne bir yasa maddesi ciddiye alınıyor. Varsa yoksa, kendi güçleri.” çıkışı yapan Tiryaki, “Polislerin yetmediğinin itirafı mı bu, yoksa yepyeni polisler yaratılsın mı isteniyor. Polis gücüne dayanmak huzur ve düzen mi getirecek.” sorularını yöneltiyor.









İZMİR'DE GENÇLER BEKÇİNİN KİMLİK SORMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI





İktidarla muhalefetin ‘bekçi’ gerilimini, geçen yıl İzmir’de iki genç ile mahalle bekçileri arasında yaşanan kimlik sorma kavgasının yargıya taşınması başlatmıştı.





İzmir 35'inci Asliye Mahkemesi kimlik sorma, makul şüphe üzerine kaba üst araması yapma gibi yetkilerin bekçilere verilmediğini belirterek, söz konusu bekçilerin görev sınırlarını aştıkları kararını vermişti.





Emniyet Genel Müdürlüğü ise bu kararla ilgili açıklamasında bekçilerin vatandaşlara kimlik sorma yetkisinin olduğunu açıklamıştı.





VATANDAŞI SORGUYA ÇEKEBİLECEKLER





Teklifin kanun olarak kabul edilmesi hâlinde bekçiler istedikleri kişileri ve araçları durdurup arama yapabilecek.





Kişileri arama yaparken, “Kıyafetleri çıkarmadan arama yapma” şartı getirilecek.





Bekçilere kişileri sorguya çekebilme ve silah kullanabilme yetkisi de verilecek. Bekçiler, polislerle aynı ödülleri alacak.





Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için yapılacak sınavlarda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.





Bakanlığın belirlediği sınavları geçen ancak bekçilik görevini yapamayacak bir engele sahip olanlar ise "aday memur” olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ya da Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirilebilecek.