Samanyolu Haber /Gündem / AKP yeni cezaevlerine kimleri koymayı planlıyor? /21 Ekim 2021 15:43

AKP yeni cezaevlerine kimleri koymayı planlıyor?

AKP’ye muhalif olanları “terörist” olarak yaftalayan Erdoğan rejimi, 40 yeni cezaevi daha yapacak. Cezaevlerinin kapasitesi 2024’e kadar 500 bini aşacak.

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İnsan hakları konusunda paket üstüne paket açıklayan ancak iktidarına muhalefet edenleri yararlandırmayan AKP Hükumeti, farklı sesleri susturmak için cezaevi yapımını hızlandırdı. AKP, üç yılda 40 yeni cezaevi kompleksi yapmayı planlıyor.

40 YENİ CEZAEVİ DAHA YAPILACAK

Sözcü’nün haberine göre Adalet Bakanlığı’nın 2021 hedefleri cezaevleri dışında tutmadı. Cezaevi yapımı işini katlayan bakanlık planlanan 39 yeni cezaevi yerine yıl sonuna kadar 68 cezaevini daha hizmete sunacak. Bakanlık 2024’e kadar 40 yeni cezaevi yaptıracak.


16 YILDA 227 CEZAEVİ AÇILDI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 ceza infaz kurumu bulunuyor. Erdoğan rejimi 2006 yılından 2021 yılına kadar geçen 16 yıllık dönemde Türkiye’de 227 adet yeni ceza infaz kurumu açtı. Ayrıca mevcut 37 ceza infaz kurumuna ek bina yaptırılarak toplam 196 bin 682 kişilik kapasite artışına gidildi.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE TUTUKLU VAR

Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi ancak şu anda Temmuz 2021 sonu itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 251 bin 180’i hükümlü, 36 bin 536’sı tutuklu. Cezaevi nüfusunun 274 bini 816’sı erkeklerden, 11 bin 720’si kadınlardan, bin 630’su ise çocuklardan oluşuyor. Cezaevlerinde anneleriyle birlikte 3 binin üzerinde çocuk da bulunuyor.

GERGERLİOĞLU: CEZAEVİ KAPASİTESİ 500 BİNİ GEÇECEK

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı Karar TV’de yaptığı açıklamada AKP iktidarının 2024 yılındaki hedefinin 500 bin kapasiteli cezaevleri açmak olduğunu söyledi. Cezaevlerindeki mevcut kapasitenin 250 bin civarında olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Şu anda 300 bin mahpus var. 70 bin insan çıktığı halde 10 kişilik koğuşta 34 kişi kalıyorlar” dedi. Gergerlioğlu, AKP’nin 2023’te iktidarda kalması halinde ülkenin kocaman bir cezaevine döneceğini kaydetti.

 
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