Samanyolu Haber /Gündem / AKP yeni Meclis başkanı için MHP'den destek bekliyor /17 Kasım 2024 11:24

AKP yeni Meclis başkanı için MHP'den destek bekliyor

Üçüncü yasama dönemine girilmesiyle birlikte TBMM yönetimi yeniden belirleniyor. İki yıllık görev süresinin ardından Meclis’te bir kez daha seçim yapılırken, Meclis Başkanlığı için mevcut başkan Numan Kurtulmuş’un yanı sıra birden fazla AKP’li ismin de adı geçiyor. Bu noktada MHP’nin tercihi belirleyici olacak.

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TBMM'de her yasama döneminin ilk yarısında Meclis yönetimi yeniden belirleniyor. İlk seçilenin görev süresi iki dönem, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. 28. Yasama Dönemi için de Mayıs 2025’te yeniden Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

KURTULMUŞ'UN ADAY OLMASI BEKLENİYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mevcut TMBB Başkanı Numan Kurtulmuş’un ikinci dönem için de aday olması bekleniyor. Ancak, AKP içinde Meclis Başkanlığı adaylığı için konuşulan başka isimlerinde olduğu iddia edildi.

BİRDEN FAZLA AKP’LİNİN ADI GEÇİYOR
Kulislerden aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı, şu anMeclis Dışişleri Komisyonu Başkanı görevinde olan Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün isimleri Meclis Başkanlığı için geçen AKP'liler arasında bulunuyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça AKP cephesinden bu makama aday olanların sayısının artabileceği de iddialar arasında.

MHP’NİN KİMİ DESTEKLEYECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Ancak Meclis Başkanı seçimi için en az 301 oy gerektiğinden MHP’nin de destekleyeceği bir adayın yeniden Meclis Başkanı olacağının altı çiziliyor. Bu noktada, MHP’nin tercihini hangi isimden yana kullanacağı yeni TBMM başkanının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.
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