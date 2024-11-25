Samanyolu Haber /Gündem / AKP yeni sistemi duyurdu! Rapor almak da artık ücretli olacak /25 Kasım 2024 19:47

AKP yeni sistemi duyurdu! Rapor almak da artık ücretli olacak

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile hekimlerinden alınan, bazı raporların ücretli olacağını açıkladı. Hangi raporlardan ücret alınabilir? İşte artık ücrete tabi olabilecek o raporlar…

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AKP, TBMM Başkanlığı'na Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifi sundu. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklifle 2015 yılı öncesindeki GSS primleriyle ilgili borçların faiziyle silineceğini, borç miktarının 2 milyar lira olduğunu bildirdi.

Usta, aile sağlık merkezlerinden alınan bazı raporların ücretlendirilmesine ilişkin de önemli bir açıklama yaptı. Usta, aile hekimlerinden alınan ehliyet? raporu gibi bazı raporların ücretli hale getirileceğinin sinyalini verdi.

KATKI PAYI ALINACAK YENİ SİSTEMİ DUYURDU

Leyla Şahin Usta, “Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz” diyerek şunları söyledi: İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz.

Hastanelerdeki hasta yoğunluğunu azaltmak için de bir sistem geliştirdiklerini belirten Usta, “Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak” dedi.
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